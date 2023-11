AOC und seine renommierte Submarke AGON by AOC bieten eine Reihe von spannenden Deals für den kommenden Black Friday an. Wir stellen euch die Auswahl im folgenden Beitrag vor.

AGON by AOC deckt mit seinem reichhaltigen Angebot an Gaming-Bildschirmen ein breites Spektrum der Gaming-Bedürfnisse ab. Ob ihr zu den Casual-Gamern gehört oder euch in den kompetitiven E-Sports behaupten möchtet, AGON möchte euch mit dem richtigen Setup ausstatten.

Zum Black Friday bietet man ein ausgewähltes Sortiment von Monitoren zu reduzierten Preisen an. Diese sind nach euren priorisierten Features fürs Zocken ausgelegt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für hohe Bildwiederholraten

Der AGON 24G2SPU/BK und der AGON 24G2SPAE/BK sind echte Kraftpakete unter den Monitoren. Beide bieten einen 23,8 Zoll großen Bildschirm mit einer Full HD-Auflösung (1920×1080). Beide bieten eine Reaktionszeit GtG von bis zu 4 ms, um eure Reflexe entsprechend zu boosten. Darüber hinaus sorgen die verbauten IPS-Panels für naturgetreue sowie präzise Farben. Außerdem verfügen beide über besonders Schmale Rahmen, was sie zu geeigneten Kandidaten für das Zocken mit mehreren Bildschirmen machen.

Der einzig große Unterschied zwischen den beiden Monitoren liegt in ihrer Prävention von Screen Tearing. So ist der 24G2SPU/BK mit G-SYNC ausgestattet, während der 24G2SPAE/BK Adaptive Sync bietet.

Hohe Auflösung von AGON

Wer in hoher Auflösung zocken möchte, sollte einen Blick auf den AGON Q24G2A/BK und den Q27G2S/EU werfen. Beide bieten eine WQHD-Auflösung (250×1440) und eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Außerdem verfügen beide Modelle über eingebaute IPS-Panele um euch brillante Farben zu bieten.

Die Unterschiede beider Monitore liegen in der Sync-Technologie und in ihrer Größe. Während der 27 Zoll große Q27G2S/EU mit Adaptive Sync ausgestattet ist, bietet der 23,8 Zoll große Q24G2A/BK sowohl G-SYNC-Kompatibilität als auch Adaptive Sync.

Geschwungen für volle Immersion

Kurvig wird es mit dem AGON C27G2ZE/BK und dem AGON CQ32G2SE/BK. Ersterer bietet auf seinen 27 Zoll eine Full HD-Auflösung (1920×1080) bei einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Letzterer bietet auf 31,5 Zoll eine WQHD-Auflösung (2560×1440) mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz.

Beide verfügen über Freesync Premium und sind mit VA-Panels ausgestattet.

Wenn die Bildschirme euer Interesse geweckt haben, könnt ihr auf der entsprechenden Aktionsseite von AGON vorbei schauen. Dort könnt ihr die Artikel bei eurem favorisierten Anbieter bestellen. Die neusten Monitore von AOCs beliebter Submarke stellen wir euch in der folgenden Meldung vor.