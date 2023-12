Nach langen Irrungen und Wirrungen ist der Survival-Shooter The Day Before am 7. Dezember endlich in den Early Access gestartet. Doch die Begeisterung über den Titel fällt ziemlich gering aus. Schuld daran sind neben zahlreichen Bugs auch nicht eingehaltene Versprechungen.

Für die meisten Interessierten strahlte The Day Before deshalb eine so große Anziehungskraft aus, weil der Titel von Entwickler Fntastic als Open World Survival MMO angepriesen worden war. Doch wie sich nun einige Tage nach dem Release herausstellt, stimmt davon nur der Survival-Aspekt.

Statt einer Open World bekommen es Fans nämlich mit einer Extraction-Shooter-Mechanik zu tun, die es bereits zu Hauf gibt. Auch das MMO-Gameplay ist außen vor gelassen worden. Denn wie Play3 berichtet, tummeln sich maximal 35 Spielende in einer Lobby. Deshalb versuche Fntastic nun entsprechende Tags und Videos, die über Open World und MMO sprechen, zu löschen.

Auch in Sachen Bugs und Glitches hat sich The Day Before nicht gerade mit Ruhm bekleckert. So passen die Bewegungen von anderen Spielenden nicht unbedingt zu deren eigentlichen Aktionen, was gerade im PvP hinderlich ist. Beispielsweise sieht man andere Spielende mit einem Tablet in der Hand rumlaufen, obwohl diese bereits zur Waffe gegriffen haben.

Darüber hinaus will der Shooter neben PvP- auch PvE-Gameplay in Form von Zombies bieten. Doch von der untoten Gefahr gab es bisher recht wenig zu sehen.

Ob man für diese falschen Versprechen und Bugs 40 Euro bezahlen möchte, ist natürlich jedem selbst überlassen. Wer an der grundsätzlichen Spielmechanik Freude hat und sich nicht Bugs stört, kann an The Day Before grundsätzlich seinen Spaß haben.

Immerhin macht sich Fntastic bereits ans Bugfixing und hat schon am 8. Dezember ein erstes Update veröffentlicht. Weitere folgen hoffentlich in den nächsten Tagen und Wochen.

Mehr zu The Day Before findet ihr in unserer Übersicht.