Wer Amazon Prime-Mitglied ist, kann auch auf den Prime Gaming-Katalog zugreifen. Dieser wächst im Januar 2024 wieder um einige Titel an. Auch der hauseigene Cloud-Streaming-Dienst Amazon Luna erhält in diesem Zusammenhang einige neue Spiele.

Prime Gaming im Januar 2024

Der Prime Gaming-Katalog wächst an den vier Donnerstagen des Januars um vier neue Titel an. Den Anfang hat bereits der Indie-Titel Endling – Extinction is Forever am gestrigen 4. Januar gemacht. Nächste Woche erscheint am 11. Januar die Imkerei-Simulation Apico. Beide Spiele könnt ihr euch über die Amazon Games App sichern.

Retro-Fans kommen am 18. Januar mit der Minispielsammlung Atari Mania auf Kosten. Darauf folgt am 25. Januar die Neuauflage des Atari-Klassikers Yars: Recharged. Diese beiden Games werden im Epic Games Store zur Verfügung stehen.

Die Neuzugänge bei Amazon Luna

Im März 2023 ist der Cloud-Gaming-Dienst Amazon Luna auch in Deutschland angelaufen. Wie auch beim PlayStation Plus-Abo erhält der Dienst monatlich eine neue Auswahl kostenloser Spiele. Dazu gehören in diesem Januar einige Blockbuster wie Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival und Trackmania. Auch die Titel Kitaria Fables, Wonderboy: The Dragon Trap und Young Souls sind in diesem Monat dabei.

Wer in den letzten Monaten in die schaurig-atmosphärische Welt von Alan Wake 2 eingetaucht ist, sollte außerdem bei der Control: Ultimate Edition zuschlagen. Das Action-Adventure mit Horror-Elementen spielt im gleichen Universum wie die Horror-Games um den Autoren und lässt euch einen Blick in das Innere des Federal Bureau of Control werfen.

Weitere Details zum Prime Gaming-Angebot bei Amazon Luna gibt es hier.