Ende letzten Jahres haben Massive Monster und Devolver Digital ein neues Update für Cult of the Lamb angekündigt. Wie aus einer gestrigen Pressemitteilung hervorgeht, erscheint Sins of the Flesh in der nächsten Woche.

Ab der nächsten Woche wird es in Cult of the Lamb besonders sündhaft. Das bisher größte Update des Indie-Hits liefert euch ein Rundumpaket mit Quests, Features, Verbesserungen und neuen Ressourcen.

Durch neue Progressionssysteme könnt ihr euren Kult besser managen und beispielsweise eure ergebensten Mitglieder in einen inneren Zirkel einladen. Durch neue Rituale, Doktrine und Gebäude könnt ihr euch außerdem mit den Todsünden Hochmut, Völlerei und Zorn auseinandersetzen.

Um besser den täglichen Pflichten des Kults nachzukommen, werden in Cult of the Lamb neue Stufen für Lager- und Hausmeistergebäude sowie ein höherstufiger Besen eingeführt. Hinzu kommt der glänzende Kot, der nicht nur gedüngte Pflanzen verbessert. Ihr haltet durch das Aufkehren auch Erfahrungspunkte für euren Besen.

Wenn euer Kult schöner aussieht, könnt ihr auch eure Mitglieder edler kleiden. So könnt ihr in der neuen Schneiderei zwischen 23 Kleidungsstilen wählen und eure ergebenen Mitglieder neu einkleiden.

Liebe und Hiebe in Sins of the Flesh

Ein großes Highlight von Sins of the Flesh ist der Nachwuchs. Wenn zwei Kultmitglieder große Zuneigung zueinander entwickeln, können sie ein Ei finden und dieses ausbrüten. Daraus schlüpft ein neues Kultmitglied, das ebenfalls Teil eurer Gefolgschaft werden kann.

Zu guter Letzt führt das neue Update in Cult of the Lamb eine neue Waffe ein: die Donnerbüchse. Ihr könnt sie entweder als verheerende Nahkampfwaffe nutzen oder sie voll aufladen und für präzise Schüsse in der Ferne nutzen.

Große Zahlen und Rabatte

Wie Massive Monster im Rahmen der Pressemitteilung verkündet, sind seit dem Release in 2022 3,5 Millionen Kopien von Cult of the Lamb verkauft worden. Um den Release von Sins of the Flesh am 16. Januar zu feiern, wird das Basisspiel vom 16. bis zum 23. Januar um 40 % reduziert angeboten.

Weitere Infos zum Indie-Hit erhaltet ihr in der folgenden Übersicht.