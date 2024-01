Die Gaming-Community auf Steam wird derzeit von einer aufregenden Fan-Mod für Portal 2 in ihren Bann gezogen. Unter dem Namen „Portal Revolution“ verspricht die Mod satte acht Stunden Spielspaß mit brandneuen Inhalten. Die Entwickler haben ganze 40 neue Rätselräume geschaffen, wobei mehr als 15 davon ausschließlich die blaue Portalkanone nutzen. Zusätzlich bietet die Mod neue Spielmechaniken, vollständig vertonte Charaktere und eine fesselnde Story, die die Lücke zwischen den Ereignissen des ersten und zweiten Teils von Portal schließen soll.

Der Trailer der Mod gewährt einen Einblick in das Spielgeschehen, inklusive der englischen Sprachausgabe, die durchaus überzeugend ist. Die Rätsel-Action verspricht dabei anspruchsvolle Herausforderungen und kreative Lösungswege. Die Handlung von Portal Revolution knüpft nahtlos an die Geschehnisse des originalen Portals an. GladOS wurde zerstört. Die Aperture Science Labs versinken im Chaos. Und der Spieler, eine namenlose Testperson, arbeitet gemeinsam mit dem Persönlichkeitskern Stirling daran, ein mächtiges Gerät zu finden, das Aperture wieder zu altem Glanz verhelfen kann. Die Mod erweitert die Spielmechaniken von Portal 2 und führt neue Elemente ein, darunter federnde Oberflächen, Laserwürfel, Transportröhren und ein Gel, das beim Durchqueren Objekte von diesem reinigt.

Obwohl der Schwierigkeitsgrad an das Niveau von Portal 2 anknüpft, betonen die Entwickler, dass keine Furcht vor übermäßiger Komplexität besteht. Die neuen Gameplay-Elemente werden den Spielern rechtzeitig beigebracht, und selbst diejenigen, die nur wenige Kammern erfordern, in der Portale in der Luft abgefeuert werden müssen, verlangen keine fortgeschrittenen, kniffligen Bewegungen. Portal Revolution ist bereits auf Steam verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden. Seit seiner Veröffentlichung am 6. Januar 2024 hat die Mod beeindruckende 96 Prozent positive Bewertungen auf der Plattform erhalten. Die Spieler sind begeistert von der neuen Erfahrung, die diese Mod in die Welt von Portal bringt.