Ist der Stein einmal ins Rollen gekommen, ist er nicht mehr aufzuhalten. Ein klarer Beweis dafür ist der Twitch-Streamer Jynxzi. Dieser ist zwar schon seit 2019 auf Twitch aktiv, aber konnte innerhalb des letzten Jahres einen Follower-Anstieg von über 3 Millionen verzeichnen. Dabei zockt der Amerikaner bloß ein Spiel.

Der Ubisoft-Multiplayer Rainbow Six Siege mag schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Doch seine Community bleibt ihm treu, sodass noch heute in regelmäßigen Abständen Updates zu dem Game erscheinen.

Auch Streamer Jynxzi ist ein großer Fan des Shooters und zockt ihn fast ununterbrochen. Allein auf Twitch hat er schon über 2.000 Stunden gestreamt. Dass er sich so auf das Game eingeschossen hat, scheint seinem Publikum zu gefallen. Während er im Januar 2023 noch rund 400.000 Follower hatte, kann er heute 3,8 Millionen verzeichnen. Seine Community ist also im Laufe der letzten 12 Monate um 3 Millionen Follower gewachsen! Im letzten April hatte er sogar die meisten Abos auf Twitch erhalten und schubste damit die bisherigen Größen xQc und Kai Cenat vom Thron.

Aber was genau macht Jynxzi so beliebt? Zum einen natürlich seine unglaubliche Expertise in Rainbow Six Siege. Der Streamer zockt den Titel nicht nur. Er zeigt auch Clips anderer Spieler und analysiert dieses während seiner Streams. Darüber veranstaltet er selbst 1v1-Turniere, die auf auf seinem Kanal streamt und kommentiert.

Wie viele andere Streamer auch fällt Jynxzi natürlich mit seinem provokativen Verhalten auf. So fällt nicht nur sein Trashtalk in seinen Videos auf. Angeblich streamte er in der vergangenen Woche auch im betrunkenen Zustand.

Bemerkenswert an dieser Leistung ist, dass Jynxz ganz allein seine Bekanntheit erreicht hat. Er veranstaltete keine Subathons, kam ohne Drama mit anderen Stars aus und veranstaltete auch keine Kooperationen mit anderen Streamern. Sein Erfolg beruht ganz auf seiner eigenen Leistung.

