Kürzlich hat Nintendo einen neuen Trailer zu Princess Peach: Showtime! veröffentlicht. In diesem Gameplay-Video zeigt man die verschiedenen Verwandlungsmöglichkeiten der Prinzessin und die damit einhergehenden Fähigkeiten.

Princess Peach: Showtime! erzählt die Geschichte vom ersten Soloabenteuer der Prinzessin. Im Setting des Funkelteathers verbündet sie sich mit dessen Wächertin Stella, um es vor Grape und ihrer Sauertruppe zu retten. Deshalb erhält Peach von Stella die magische Schleife, mit der die Prinzessin die Hauptrolle in verschiedenen Aufführungen übernehmen muss, um die Fieslinge aufzuhalten.

So macht ihr euch in Princess Peach: Showtime! mit einer Reihe von Rollen vertraut. Dazu gehören Fechterin Peach, Detektivin Peach, Kung-Fu-Peach oder auch Patissière Peach. Jede dieser Verwandlung verleiht Peach außerordentliche Fähigkeiten, mit denen sie die Vorstellung retten muss.

Im neuen Gameplay-Video lernt ihr beispielsweise Ninja Peach kennen, die eine Meisterin des Anschleichens ist. Sie kann jeden Schatten und jedes Gebüsch nutzen, um sich vor Feinden zu verstecken.

Aktionreicher wird es mit Cowgirl Peach. Denn sie ist nicht nur eine begabte Reiterin, auch ihre Talente mit dem Lasso sind unübertroffen.

Princess Peach wird aktiv!

Schon in seit einigen Jahren zeigt Nintendo die einst hilflose Prinzessin Peach von einer immer aktiveren und furchtlosen Seite. Auch der Super Mario Bros. Film zeichnete die stets pink gekleidete Prinzessin als mutige Heldin, die alles für die Rettung ihres Königreiches tut.

Das sendet gerade an die jüngere Gaming-Generation, welche oft die Zielgruppe der Nintendo-Spiele ist, dass auch pink gekleidete Mädchen in Ballkleidern große Heldinnen werden können. Eine starke Ansage, die mit Princess Peach: Showtime einmal mehr unterstrichen wird.

Princess Peach: Showtime! erscheint am 22. März exklusiv für die Nintendo Switch. Zeitgleich mit dem Spiel erscheinen auch die passenden Joy-Con in Pastell-Rosa. Diese könnt ihr bei ausgewählten Händlern und im My Nintendo Store käuflich erwwerben.