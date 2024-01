Ubisoft scheint von einem langfristigen Erfolg von Skull & Bones überzeugt. In einem kürzlich veröffentlichten Video geht das Unternehmen auf die Post-Launch-Pläne des Piraten-Adventures ein.

Quelle: Ubisoft

Die unvorhersehbaren Gewässer von Skull & Bones sollen auch langfristig einige Abenteuer für die Community bereit haben. Das bestätigte Ubisoft in der vergangenen Woche durch ein neues Video, in dem die Verantwortlichen auf die Post-Launch-Pläne des Spiels zu sprechen kamen.

In den kommenden Saisons sollen Spielende beispielsweise auf verschiedene legendäre Piraten stoßen, wie Philippe La Pest und die Hubac Zwillinge. Jede neue Herausforderung sollte mit gutem strategischen Geschick angegangen werden, denn der Schwierigkeitsgrad soll laut den Entwicklern stetig ansteigen.

Um den neuen Bedrohungen und kommenden Weltereignissen gewappnet zu sein, werden mit jeder Saison neue Schiffe und Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt. Diese solltet ihr stetig verbessern, denn zum Ende einer Saison soll immer ein finaler Showdown stattfinden.

Darüber hinaus ist das Endgame von Skull & Bones mit allerlei zusätzlichen Gefahren bespickt. So sollen sich Allianzen mit verbündeten Piratenfürsten schnell in Rivalitäten wandeln können, keine unübliche Sache auf hoher See.

Um auf solche Bedrohungen vorbereitet zu sein, könnt ihr in Skull & Bones euer Piraten-Imperium stetig ausweiten. Übernehmt das Schmuggelzentrum The Helm, leitet Manufakturen im Indischen Ozean und baut Handelsouten aus, um zusätzliche Gewinne zu erzielen. Hinzu kommen weitere Möglichkeiten, die Ubisoft im Laufe der Saisons einführen möchte.

Für zusätzliche Spannung sorgen die PvP-Aktivitäten von Skull & Bones, wie Helm-Wetten und Cutthroat Cargo. Außerdem können Spielende in den Ranglisten ihre Raffinesse unter Beweis stellen und so die wahren Piratenfürsten im Indischen Ozean bestimmen.

Hinzu kommen natürlich auch Community-Evens, zeitlich begrenzte Events und einige andere Aktivitäten, um eure Zeit auf See zu einem echten Abenteuer zu machen.

Am 16. Februar soll das lange Warten auf Skull & Bones endlich ein Ende finden und das Game für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Weitere Infos zum Game gibt es in unserer Übersicht.