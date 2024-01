Vor sechs Jahren eroberte der herausfordernde Pixelplattformer „Celeste“ die Herzen der Indie-Gaming-Community. Nun, genau sechs Jahre nach dem Original, präsentiert der Entwickler Extremely OK Games einen überraschenden Nachfolger mit dem Titel „Celeste 64“. Das Original erhielt 2018 den Game Award als bestes Indiespiel, dank seines anspruchsvollen Gameplays und einer fesselnden Story um die Bergreise der Hauptfigur Madeline.

Die auffälligste Neuerung in „Celeste 64“ ist der Wechsel zu einer 3D-Perspektive. Diese klare Hommage an Spiele aus der Nintendo-64-Ära spiegelt sich nicht nur im Namen, sondern auch im vertrauten Retro-Flair des Spiels wider. Sowohl das Setting als auch der Schwierigkeitsgrad scheinen sich am Original zu orientieren.

Trotz der neuen Perspektive bleibt die bewährte Herausforderung des Spiels erhalten. Die ersten Gameplay-Videos deuten darauf hin, dass das Spiel ebenso anspruchsvoll ist wie sein Vorgänger. Präzise Sprünge und Dash-Manöver sind weiterhin erforderlich, um die kniffligen Puzzle-Parcours zu bewältigen und auf dem Weg vielleicht die eine oder andere geflügelte Erdbeere einzusammeln.

Die Entwickler von Extremely OK Games haben „Celeste 64“ in erstaunlich kurzer Zeit erstellt – genauer gesagt in nur einer Woche. Trotz der schnellen Entwicklung verspricht das Spiel, die Magie von Celeste Mountain in einem herzlichen 3D-Plattformer zu wiederholen. Die Spielzeit wird auf ein bis zwei Stunden geschätzt. Das Beste daran: „Celeste 64“ ist kostenlos und kann auf der Entwicklerseite auf itch.io für Windows- und Linux-PCs heruntergeladen werden.

Für Fans von pixeligen Plattformern bietet „Celeste 64“ eine unterhaltsame Möglichkeit, die Wartezeit zu verkürzen, bis der Entwickler seinen neuen Titel „Earthblade“ veröffentlicht. Dieses Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll noch in diesem Jahr erscheinen.