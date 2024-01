Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games hat in der vergangenen Woche Enshrouded in den Early Access geschickt. Wie man am vergangenen Nachmittag mitteilte, scheint sich der Titel einer großen Beliebtheit zu erfreuen.

Das Action-Survival-RPG Enschrouded ist mittlerweile seit vier Tagen im Steam Early Access und lädt Interessierte dazu ein, die Geheimnisse eines undurchsichtigen Nebels zu erkunden. Dieses Konzept scheint die Gaming-Community zu interessieren. Denn stolze eine Million Spielende haben sich seitdem der nebligen Herausforderung gestellt. Hinzu kommenden die positiven Bewertungen. Stolze 84 % der über 14.000 Spielenden empfehlen den Titel von Keen Games.

Enshrouded erinnert in durch seine Action-Survival-Elemente im Fantasy-Setting an Titel wie Valheim. Zu Beginn eurer Reise durch den Nebel besitzt ihr de facto nur die Waffe in eurer Hand und die unbändige Neugier mehr vom Nebel erkunden zu wollen.

Durch das Sammeln von Ressourcen auf Streifzügen durch die Ruinen eines gefallenen Reiches könnt ihr jedoch bald eure eigene Basis bauen. Hier könnt ihr weitere Items, wie nützliche Ausrüstungsgegenstände, Rüstungen und Waffen, craften, um den Gefahren des Shrouds etwas entgegenzusetzen.

Den Monstern in den verschiedenen Biomen von Enshrouded müsst ihr euch allerdings nicht allein stellen. So habt ihr zum einen die Möglichkeit, mit bis zu 16 Spielenden im Koop den Gefahren des Shrouds zu trotzen. Zum anderen gesellen sich nach und nach nützliche NPCs, wie der Schmied, zu eurer Basis und unterstützen euch mit ihren Fähigkeiten.

Falls ihr an Enshrouded interessiert seid, könnt ihr euch das Game ab sofort auf Steam sichern. Zur Zeit gibt es einen Rabatt von 10 % auf den Titel. Weitere Infos findet ihr in der folgenden Übersicht.