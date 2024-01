Passend zum nahenden chinesischen Neujahrsfest feiert Amazon Games mit New World das Jahr des Drachen. Während des zweiwöchigen Events erwarten euch besondere Belohnungen sowie besondere Ereignisse.

Während sich das Jahr des Hasen allmählich seinem Ende entgegenneigt, bereitet Amazon Games schon ein besonderes Ereignis für das Jahr des Drachen vor. Vom 7. bis zum 21. Februar könnt ihr an dem Event in New World teilnehmen und durch das Mitmachen bei den Feierlichkeiten besondere Belohnungen freischalten.

Zur Vorbereitung auf das Langtisch-Bankett müsst ihr dunkles Fleisch sammeln und dieses mit anderen Zutaten zu einem traditionell chinesischen Feuertopf zubereiten. Je nach Zubereitung und Zutat erhaltet ihr durch das Verzehren besondere Boni auf einige Attribute.

Um mit einer besonderen Rüstung in New World zu glänzen, könnt ihr von den Tributopfergaben Gebrauch machen. Dafür müsst ihr die Erbstücke der Verderbten sammeln und sie zum Tribut-Tisch an einem von drei rotierenden Orientierungspunkten pro Tag bringen. Nach einer erfolgreichen Opferung erhalten die Spieler 1 Glücks-Geschenkesack. Eine verderbte Magd wird dann versuchen, euren Segen zu stehlen. Besiegt den Boss und erhaltet eine Dynastie-Neujahrsausrüstung.

Darüber hinaus können Spielende täglich einen Glückssack aus dem Geschenkestapel ziehen und zwei aus dem Tribut. Die täglichen Belohnungen werden um 5 Uhr morgens zurückgesetzt.

Zu guter Letzt bietet euch New World noch eine feierliche Kulisse mit einem großen Feuerwerk, das in der Stadt Schicksalskreuzung jeden Abend losgelassen wird. Weitere Details zu dem Event findet ihr im offiziellen Blogeintrag.

