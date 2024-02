Seit einigen Tagen verfestigen sich die Gerüchte darüber, dass bisher Xbox-exklusive Titel auf die PlayStation wandern sollen. Gestern hat Phil Spencer ein kurzes Update dazu gegeben und verunsicherte die Community damit noch mehr.

Glaubt Microsoft noch an die Xbox? Die Gerüchte der vergangenen Tage deuten an, dass dem nicht mehr so sei. Wie die Seite Xbox Era berichtet, sollen laut einer firmeninternen Quelle einige Exklusivtitel bald auch für die konkurrierende PlayStation erhältlich werden. Aktuell soll es sich dabei um Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und sogar das im letzten Jahr veröffentlichte Starfield handeln.

Nachdem die Community entsprechend besorgt reagierte, meldete sich Phil Spencer noch am gestrigen Abend zu Wort und kündigte für die nächste Woche ein Event an, während dem man über den künftigen Businessplan sprechen werde.

Doch dieses Statement verunsicherte die Community noch weiter. Wenn Xbox-exklusive Titel für die PlayStation verfügbar werden würden, aber Titel wie The Last of Us oder Spider-Man weiterhin der Sony-Konsole vorbehalten würde, könnte dies dem Wert der Xbox großen Schaden zufügen. Die Community werde sich entsprechend orientieren und der Microsoft-Konsole den Rücken kehren.

Wegen diesen düsteren Aussichten sind einige Gamer der Ansicht, dass Microsoft den Glauben an die Xbox verloren habe. Ähnlich wie SEGA die Produktion von Spielplattformen aufgegeben habe, könnte auch die Produktion der Xbox ihr jähes Ende finden, sodass sich das Unternehmen lediglich auf die Entwicklung von Videospielen beschränken werde.

Ob es wirklich soweit kommt, werden wir in der nächsten Woche herausfinden. Wir werden euch entsprechend auf dem Laufenden halten.