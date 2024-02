In Crusader Kings 3 steht ein neues Kapitel bevor, das dem beliebten Mittelalter-Strategiespiel eine Frischzellenkur verleiht. Paradox Development Studio kündigte zwei Erweiterungen an, die neue historische Perspektiven und eine Vielzahl faszinierender Charaktere bieten. Diese sollen bereits nächsten Monat verfügbar sein und versprechen, das Spielerlebnis auf ein neues Level zu heben.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das dritte Kapitel, „Legends of the Dead“, legt den Fokus auf den Schwarzen Tod und das Byzantinische Reich. Spieler haben die Möglichkeit, als einflussreicher Machthaber Dynastien zu errichten und nach Ruhm und Reichtum zu streben. Gleichzeitig müssen sie sich gegen Usurpatoren verteidigen und der wachsenden Bedrohung des Schwarzen Todes trotzen. In der Erweiterung „Road to Power“ können Spieler das Byzantinische Reich von Konstantinopel aus regieren und sich mit einem neuen und einzigartigen politischen Führungssystem auseinandersetzen.

Alex Oltner, Game Director von Crusader Kings 3, betont die Bedeutung dieses neuen Kapitels und erklärt, dass hart daran gearbeitet wurde, historische Ereignisse wie den Schwarzen Tod und die spezielle Regierungsform des Byzantinischen Reichs einzubinden. Zusätzlich wird mit den Erweiterungen ein neuer Lebensstil des Reisens eingeführt, bei dem Spieler auf unterhaltsame Zwischenfälle und Nebenhandlungen stoßen können.

Vorbesteller des Erweiterungspasses erhalten bereits jetzt ein kosmetisches Add-on, das von der französischen königlichen Mode des Hochmittelalters inspiriert ist. Dieses beinhaltet Kleidung und Stile, die das Spielerlebnis weiter bereichern. Die Erweiterung „Legends of the Dead“ wird am 4. März veröffentlicht und verspricht, die Spieler mit neuen Inhalten und spannenden Herausforderungen zu begeistern.