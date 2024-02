NACON und Artefacts Studio haben bekannt gegeben, dass ab sofort Vorbestellungen für Crown Wars: The Black Prince möglich sind. Zusätzlich wurde ein neues Gameplay-Video zu diesem rundenbasierten Dark-Fantasy-Abenteuer veröffentlicht, das ab dem 14. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein wird. Eine Version für Nintendo Switch wird kurz darauf verfügbar sein.

Das verrät das neue Gameplay-Video zu Crown Wars

Das brandneue Gameplay-Video bietet einen faszinierenden Einblick in die mittelalterliche Dark-Fantasy-Welt von Crown Wars: The Black Prince, in der rivalisierende Fraktionen in taktischen rundenbasierten Kämpfen aufeinandertreffen. Um in diesen Schlachten erfolgreich zu sein, müssen Spieler:innen drei Schlüsselfaktoren berücksichtigen: kluge Positionierung der Einheiten für effektive Angriffe und Verteidigung, Nutzung erhöhter Gelände für taktische Vorteile und die geschickte Kombination von Umwelt- und Klassensynergien, um in den Missionen zu triumphieren.

Crown Wars: The Black Prince entführt die Spieler:innen mitten in einen epischen hundertjährigen Krieg, in dem rivalisierende Königsfamilien gewaltsame Konflikte führen, um die Vorherrschaft im westlichen Königreich zu erlangen. Doch im Schatten lauert eine bedrohliche Macht: Eine geheime okkulte Organisation namens „Der Orden“ streut Chaos im Königreich, um ihre eigene Macht zu stärken und das Schicksal des Krieges zu beeinflussen.

Markiere den 14. März 2024 in deinem Kalender, denn dann wird Crown Wars: The Black Prince für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Eine Version für Nintendo Switch wird kurz darauf folgen, damit auch Nintendo-Fans in den Genuss dieses mit Spannung erwarteten Abenteuers kommen können.