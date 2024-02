A44 Games und Kepler Interactive enthüllten heute brandneues Gameplay aus Flintlock: The Siege of Dawn. Das Action-RPG, das im Souls-lite-Stil gehalten ist, zeigt im Video die neuen taktischen und magischen Fähigkeiten der Protagonistin Nor Vanek und ihres mysteriösen Begleiters Enki. Außerdem werden neue Gegner aus der Region „Wanderer’s Rest“ vorgestellt sowie ein kurzer Blick auf Kosmetika und Ausrüstung für Nor gewährt. Das Entwicklerteam kündigte außerdem an, dass im März 2024 ein ausführlicheres Gameplay-Video veröffentlicht wird, das neue Charaktere, Gameplay-Systeme und Fähigkeiten vorstellen wird.

Flintlock: The Siege of Dawn wird im Sommer 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam & Epic Games Store) veröffentlicht. Zusätzlich wird das Spiel vom ersten Tag an Teil des Xbox Game Pass sein. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website unter www.playflintlock.com verfügbar.