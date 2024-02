Um den Release von The Inquisitor am 08. Februar nochmal gebührend zu feiern, haben der Entwickler The Dust S.A. und Publisher Calypso Media einen Accolades-Trailer der deutschen Pressestimmen veröffentlicht. Somit könnt ihr euch nachfolgend einen genauen Überblick über die verschiedenen Kritiken verschaffen:

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In The Inquisitor werden Spieler zu Mordimer Madderdin, der eine Reihe von Morden und grässlichen Verbrechen in der Stadt Königstein aufklären soll. Trotz der vorherrschenden Behauptung, es würde ein Vampir sein Unwesen in der Stadt treiben, kommt Mordimer nach und nach einer noch größeren Verschwörung auf die Schliche. Das atmosphärische Action-Adventure verspricht also eine spannende Story!

The Inquisitor ist seit 08. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S als Standard-Edition für 39,99 Euro erhältlich. Die etwas umfangreichere Deluxe-Edition könnt ihr für 49,99 Euro erwerben.

Wer sich vorher einen Eindruck des Geschehens machen möchte, kann sich im deutschen PlayStation Store für PlayStation Plus-Mitglieder, im Microsoft Store für PC und Xbox Series X|S sowie auf Steam und im Epic Games Store eine Demo herunterladen.