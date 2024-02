Nach dem erfolgreichen Launch von LEGO Fortnite bauen Epic Games und LEGO ihre Kooperation weiter aus. So hat man gestern mit LEGO Raft Survivals und LEGO Obby Fun zwei neue Spielerlebnisse in Fortnite veröffentlicht. Was die Modi bieten, erklären wir jetzt.

LEGO hat in Fortnite zwei neue Spielerlebnisse vorgestellt, die auch jungen Gamern neue Herausforderungen bieten sollen.

In LEGO Raft Survival stehen die Problemlösungstalente im Multiplayer-Format der Spielendem im Fokus. Spielende müssen sich in diesem Piraten-Setting auf ihrem Floß beweisen, während der gefürchtete Blackbeard sie mit Kanonen beschießt. Gleichzeitig müssen sie Ressourcen wie Holz und andere Schätze sammeln, um mehr Flöße bauen zu können.

Wer es weniger actionreich mag, kann sich dem Hindernislauf in LEGO Obby Fun stellen. Mit Klettern und Kreativität müssen Spielende die Plattformen bewältigen, die von echten LEGO-Designern erstellt worden sind. Diese Plattformen sind nicht nur mit Hot Dogs, Pizzen und Einhörnern bespickt. Sie sind auch verschiedenen LEGO-Marken gewidmet, wie LEGO Friends, LEGO City, LEGO NINJAGO und LEGO DREAMZzz.

Dieser Herausforderung können sich Interessierte sowohl allein als auch mit Freunden stellen.

Noch mehr LEGO in Fortnite

Nach dem Erfolgreichen Launch von LEGO Fortnite im letzten Jahr, markieren LEGO Raft Survival und Obby Fun nur zwei der vielen Projekte, die im Laufe diesen Jahres noch folgen werden. Diese unterschiedlichen Spielerlebnisse sollen unter dem Titel LEGO Islands zusammengefasst werden. Das Ziel ist es also, innerhalb von Fortnite ein kleines LEGO-Metaverse zu schaffen, in dem junge Gamer die bunte Klötzchenwelt auf neue Weise erfahren können.

Wir werden euch über die Zukunft von LEGO Fortnite auf dem Laufenden halten. Noch mehr Gaming-Spaß um die bekannten Klötze gibt es in der Übersicht.