Während des Lagerfeuerchat-Livestream hat Blizzard ein neues wöchentliches Ereignis für Diablo IV angekündigt. Dieses nennt sich „Die Herausforderung“ und startet bereits in der nächsten Woche.

Ab dem 5. März geht ein fester nicht-linearer PvP-Dungeon namens Die Herausforderung in Diablo IV online. Hier kämpfen Spielende der gleichen Klasse gegeneinander um den höchsten Rang. Um an der Herausforderung teilnehmen zu können, müsst ihr zum südwestlichen Hafen in Gea Kul reisen, wo ihr im saisonalen Realm auf Weltstufe IV Zugang erhaltet.

Die Herausforderung wird jeden Dienstag um 17 Uhr enden und um 19:15 Uhr erneut beginnen.

In Die Herausforderung könnt ihr Beweise der Macht sammeln, indem ihr Dämonen tötet, Truhen öffnet und Ereignisse abschließt. Zusätzlich dazu könnt ihr die Anzahl an Beweisen erhöhen, indem ihr die Säulen im Dungeon aufsucht.

Damit das Gedächtnis an euer Können nicht verlorengeht, führt Diablo IV eine neue Bestenliste mit vier Rängen ein. Um euch zu qualifizieren, erhaltet ihr jede Woche für euer Endergebnis ein Siegel, das diese Ränge widerspiegelt. So gibt es das Siegel der Blutigen, das Siegel der Standhaften, das Siegel des Eisernen Willens und das Siegel der Würdigen.

Neue Belohnungen

Zusätzlich dazu sind die Bestenlisten nach Klasse, Gruppengröße, normalem und Hardcore-Modus aufgeteilt. Wer in einer Bestenliste unter die ersten 100 kommt, erhält die Emblem des Eroberers-Reittiertrophäe. Schafft ihr es sogar unter die Top 10, werden euer Name und Charakter in der Halle der Urahnen verewigt.

Darüber hinaus erhalten Spielende beim wöchentlichen Zurücksetzen Truhen der Prüfung, welche garantiert einen legendären Gegenstand der Ahnen enthalten. Dessen Stufe skaliert anhand der Truhe. Tragt ihr das Siegel der Würdigen, könnt ihr euch also die begehrtesten Schätze sichern.

