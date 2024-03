Vier Jahre sind seit dem Release von Ghost of Tsushima vergangen. Nun macht es den Anschein, dass der gefeierte Sucker Punch-Titel für den PC erscheinen könnte. Auch die Ankündigung eines zweiten Teils wird zur Zeit diskutiert.

Das Action Adventure Ghost of Tsushima gehört wohl zu einem der beliebtesten Videospiele aus dem Jahr 2020. Nun stellt sich die Frage, ob Sony den Titel für PC veröffentlicht wird. Schließlich verfolgt Sony bereits seit einigen Jahren eine PC-Strategie und hat im Rahmen dieser bereits Horizon Zero Dawn, God of War und Spider-Man für den PC veröffentlicht.

Dessen bezüglich hat XboxEra-Mitgründer Nick Baker vor wenigen Tagen eine Ankündigung auf Twitter gemacht. Er will gehört haben, dass um den 5. März die Ankündigung eines PC-Ports kommen könnte. Bisher hat sich Sony allerdings in Schweigen gehüllt.

Doch die Gerüchte um Ghost of Tsushima gehen noch weiter. So wird beispielsweise auf Reddit über die Ankündigung eines Nachfolgers diskutiert. So soll ein Twitter-User über die diesjährige Ankündigung des zweiten Teils spekuliert haben, doch ist der entsprechende Post nicht mehr auffindbar. Dennoch halten viele Reddit-User eine Ankündigung nicht für abwegig. Schließlich hat Sony bereits in der Vergangenheit PC-Ports seiner Titel veröffentlicht und einige Zeit später einen Nachfolgetitel angekündigt.

Dass man auch bei dem Titel aus dem Hause Sucker Punch eine ähnliche Strategie verfolgt, liegt also durchaus im Bereich des Möglichen.

Wenn es Neuigkeiten zu Ghost of Tsushima geben wird, werden wir euch entsprechend informieren. Bis dahin halten wir auch ein Auge auf das heiß erwartete Adventure Rise of the Ronin von Team Ninja.