Am gestrigen Abend hat Bungie Destiny 2: Ins Licht angekündigt. Dabei handelt es sich um eine zwei Monate andauernde Inhaltsupdate, welches Spielende auf die kommende ganzjährige Erweiterung Die finale Form vorbereiten soll. Darüber hinaus hat das Entwicklerstudio eine Geister jagende Kooperation angekündigt.

Destiny 2: Ins Licht wird am 9. April 2024 für die gesamte Community verfügbar sein. Um die exakten Inhalte, Features und Prämien des Inhaltsupdates besprechen zu können, hat Bungie eine Serie von Livestreams angekündigt. Diese sollen am 19. März, 26. März und 2. April stattfinden. Während dieser Livestreams können Community-Mitglieder Twitch Drops verdienen, indem sie ihre Accounts miteinander verknüpfen. Eine Anleitung dazu gibt’s im Bungie-Blog Diese Woche in Destiny.

Neben Ins Licht gibt es noch andere große Ankündigungen aus dem Destiny 2-Universum. So veranstaltet Bungie ab dem 19. März eine Kooperation mit Ghostbusters: Frozen Empire, um auf die Premiere des Films am 21. März aufmerksam zu machen.

So können Interessierte im Everversum Store ein Ghostbusters-Feuerwehrhaus-Accessoires-Paket käuflich erwerben. Dieses enthält eine Exotische Slimer-Geist-Hülle, einen von Garraka inspirierten Exotischen Sparrow und ein Exotisches Ecto-1-Schiff. Als Wer sich einen entsprechenden Gegenstand zulegt, erhält als Bonus eine echte Bungie-Prämien-Slimer-Geist-Hülle-Papiermaske zum Herunterladen.

Weitere Events bei Destiny 2

Nach der Beendigung von Destiny 2: Ins Licht startet der Shooter am 4. Juni endlich in Die finale Form. In der bisher größten Schlacht des Games werden sich die Hüter direkt dem Zeugen stellen können. Wer ein PlayStation Plus-Abonnement besitzt, kann sich auf diesen Kampf vorbereiten und bis zum 1. April einen Zugang zur Erweiterung Die Hexenkönigin kostenlos freischalten.

Darüber hinaus finden noch bis zum 26. März die Hüter-Spiele – All Stars statt. Jäger, Titanen und Warlocks kämpfen in verschiedenen Herausforderungen im Spiel um den Erfolg ihrer Klassen. Zur Feier dieses besonderen All-Star-Events können alle Teilnehmenden das neue Skimboard-Transportmittel mit allen Tricks genießen.

