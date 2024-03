Spiele im Casino mit geringem Hausvorteil – bei diesen Casino-Spielen sind die Auszahlungsquoten besonders hoch – jetzt testen und von hohen RTP-Werten profitieren!

Die 10 Casino Spiele mit dem geringsten Hausvorteil

Casinospiele ermöglichen es, für eine Weile abzuschalten, Spaß zu haben und dabei möglicherweise sogar Geld zu gewinnen. Online und offline gibt es zahlreiche Glücksspiele, doch sie bieten nicht alle dieselben Gewinnchancen. Egal ob Sie Spielautomaten bevorzugen oder lieber im Casino Live Dealer Spiele zocken: Es ist ratsam, sich vorher über die Auszahlungsquoten der betreffenden Spielvarianten zu informieren. So können Sie sich gezielt für die Spiele mit einem relativ geringen Hausvorteil entscheiden. Das bedeutet, dass ein sehr hoher Anteil aller von den Spielteilnehmern erbrachten Einsätze wieder in die Gewinnausschüttung fließt und eventuell in Ihrem Portemonnaie landet.

Wenn Sie nur bei Anbietern spielen die problemlos einen Live Casino Betrugstest bestehen, wurden die Auszahlungsquoten der angebotenen Spiele von unabhängigen Prüfern einem ausführlichen Test unterzogen und gewonnene Gelder werden zuverlässig ausgezahlt. Wir möchten nun 10 beliebte Casino-Spiele vorstellen, bei denen der Hausvorteil beeindruckend gering ist.

Backgammon

Backgammon ist in seiner ursprünglichen Form ein Brettspiel für zwei Personen. Das Spielbrett besteht aus insgesamt 24 länglichen Dreiecken, die sich paarweise gegenüberliegen. Es handelt sich eigentlich nicht um ein Casino-Spiel, in einigen Online Casinos werden Backgammon-Varianten mit guten Gewinnchancen gegen den Zufallsgenerator angeboten. Außerdem gibt es Anbieter, bei denen Sie im Casino Live gegen den Dealer oder andere Spieler antreten können. Damit das Casino einen Hausvorteil hat, können Sie im Erfolgsfall nicht ganz den doppelten Einsatz gewinnen. Die Auszahlungsquoten können sich je nach Anbieter stark unterscheiden, häufig ist der sogenannte RTP-Wert der Spiele vergleichsweise hoch.

Caribbean Stud Poker

Caribbean Stud Poker ist eine abgewandelte Version den bekannten Five Card Stud Poker. Im Gegensatz zum klassischen Poker wird Caribbean Stud nicht gegen andere Casino-Besucher gespielt, sondern die Spieler treten gegen den Dealer an. Je nach Spielweise und Spielvariante kann der RTP-Wert bei diesem Spiel bis zu 97,44% erreichen. Der Hausvorteil ist mit 2,56% im Vergleich zu den meisten anderen Casino-Spielen recht gering. Besonders viel Spaß macht es, beim Caribbean Stud nicht gegen den Zufallsgenerator anzutreten, sondern im Online Casino mit Live Dealer zu spielen. So lassen sich die Vorteile von niedrigen Mindesteinsätzen, hohen Gewinnchancen und Kommunikation mit echten Menschen optimal miteinander kombinieren.

Pai Gow Poker

Pai Gow ist ursprünglich ein aus China stammendes Glücksspiel, welches mit Dominosteinen gespielt wird. Nachdem jeder Spieler 4 Steine erhalten hat, muss er jeweils 2 dieser Steine miteinander kombinieren. Wenn beide Kombinationen einen höheren Wert als die zugehörigen Kombinationen des Spielleiters haben, gewinnt der Spieler. Beim Pai Gow Poker wurde dieses Spielprinzip von den Dominosteinen auf das Kartenspiel übertragen. Erstmals offiziell angeboten wurde Pai Gow Poker im Jahr 1986 in einem Casino in Las Vegas. Dort gehört es heute noch zu den beliebtesten Casino Live Games. Bei richtiger Spielweise können die Teilnehmer bei dem Kartenspiel einen RTP-Wert in Höhe von 97,47% erreichen.

Roulette

Mit einem RTP-Wert von 97,3% gehört das als „französisches“ oder „europäisches Roulette“ bezeichnete Spiel zu den Tischspielen, bei denen die Casino-Besucher die besten Gewinnchancen haben. Es ist ein tolles Erlebnis, in einem niedergelassenen Casino Roulette live zu spielen und sich dann von einem echten Croupier einen Gewinn auszahlen zu lassen. Wenn Sie gerade keine Möglichkeit für einen Casino Besuch haben, können Sie in sehr vielen Online Casinos live Roulette spielen. Während es bei einigen anderen Casino-Spielen wichtig ist, am Tisch die besten Entscheidungen zu treffen, um die besten Gewinnchancen zu haben, bleibt die theoretische Auszahlungsquote beim Roulette unabhängig von der gewählten Taktik gleich.

Slots

Einheitliche Aussagen über die Gewinnchancen an Spielautomaten lassen sich nicht treffen, denn der RTP-Wert hängt immer vom einzelnen Slot ab. Viele der in guten Casinos angebotenen Spielautomaten haben Auszahlungsquoten von 95% oder sogar mehr. Noch besser als im niedergelassenen Casino stehen die Chancen auf einen Gewinn im Internet. Hier werden tolle Boni angeboten. In manchen besten NetentCasinos können die User sogar einen kostenlosen Bonus erhalten. So ist noch nicht einmal eigenes Geld erforderlich, um sich selbst von spannenden Spielideen und vielfältigen Gewinnmöglichkeiten überzeugen zu lassen.

Three-Card Poker

Ein häufig im Online Live Casino zu findenden Kartenspiel ist Three-Card Poker. In den meisten niedergelassenen Casinos in Deutschland ist dieses Spiel dagegen leider bislang nicht zu finden. In Las Vegas und einigen anderen Casinos im Ausland können Spieler dagegen am realen Three-Card Poker Tisch Platz nehmen.

Während des Spiels können Sie beim Three-Card Poker 3 Einsätze platzieren:

Mit der „Ante“ steigen Sie in das Spiel ein und können den zweiten Einsatz ins Spiel bringen, nachdem Sie sich Ihre 3 Karten angesehen haben.

Nach der Ante können Sie erhöhen.

Das dritte Setzfeld ist von der Hand des Dealers unabhängig. Hier tippen Sie darauf, dass sich in Ihrer Hand ein Paar befindet.

Je nach Spielweise liegen die Auszahlungsquoten beim Pai Gow Poker zwischen 95,51% und 97,99%.

Baccarat

Wer gerne Baccarat spielt, kann versuchen, sich einen Live Casino Bonus in einem Online Casino zu sichern. Das Spiel ist leicht zu erlernen und damit für Anfänger geeignet. Die Spieler müssen im Prinzip nur darauf tippen, ob die Hand des „Bankers“ oder die des „Spielers“ gewinnt, die beide vom Dealer ausgeteilt werden. Wer stets mit dem höchsten Erwartungswert spielen möchte, setzt immer auf den Banker. Hier liegt der Hausvorteil nämlich lediglich bei 1,06%, was einer Auszahlungsquote von 98,94% entspricht. Wer auf den Spieler setzt, hat mit einem RTP von 98,76% gute Gewinnchancen. Auf ein Unentschieden sollten Sie dagegen besser nicht tippen, denn dabei beträgt der Hausvorteil satte 14,36%, so dass Ihnen nur noch eine Auszahlungsquote von 85,64% bleibt.

Video Poker

Viele Spieler lieben es, wenn sie nicht ausschließlich auf das Glück angewiesen sind sondern die eigenen Gewinnchancen aktiv beeinflussen können. Das ist nicht nur bei Online Blackjack live möglich. Bei den vielen Video Poker Varianten in den Casinos können die Nutzer selber wählen, welche Karten sie behalten und welche ausgetauscht werden sollen. Die genaue Höhe der Auszahlungsquote hängt vom Automatentyp ab. Bei einigen Video Poker Spielen ist der Hausvorteil so gering, dass RTP-Werte von über 99% erreicht werden. Ein großer Unterschied zu Live Poker ist, dass Sie beim Videopoker in Ruhe überlegen können, ohne dass dabei andere Spieler warten müssen.

Craps

Während in den deutschen Casinos eher Live Roulette dominiert, ist Craps ein sehr beliebtes Würfelspiel in den amerikanischen Casinos. Ähnlich wie beim Baccarat wetten die Teilnehmer am Tisch, ob der Spieler gewinnt oder verliert. Während der regulären Spielrunde liegt der Hausvorteil bei nur 1,41 beziehungsweise 1,40%. Noch besser wird es bei der sogenannten Odds Bet, die den Gewinnern nach einem Sieg des Spielers angeboten wird. Hier haben die Spieler nämlich eine 50/50 Chance bei einer 1:1 Auszahlung. Ein Hausvorteil ist bei dieser Wette somit gar nicht vorhanden.

Blackjack (Single Deck)

Live Blackjack ist nicht nur spannend und abwechslungsreich, sondern bietet hohe Gewinnchancen. Bei der Suche nach einem passenden Blackjack-Tisch sollten Sie darauf achten, dass mit nur einem Kartendeck gespielt wird. Wer die mathematisch korrekte Spielweise beherrscht, kann bei dieser Variante nämlich einen sagenhaften RTP von 99,62% erreichen. Eine Gewinnauszahlung erfolgt immer dann, wenn die Spieler einen Blackjack oder eine bessere Hand als der Dealer zeigen, wenn alle Spieler die gewünschte Zahl an Karten erhalten haben. Wer bei Blackjack live Probleme hat, schnell genug zwischen passen und einer weiteren Karte zu wählen, kann das beliebte Kartenspiel im Online Casino zunächst gegen den Zufallsgenerator spielen.