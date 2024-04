Der deutsche Streamer Trymacs hat in der Vergangenheit bereits verschiedene Formate auf YouTube ausprobiert. Ein Kanal ist dabei im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten. Doch durch einen Content Creator ist dieser nochmal ins Gedächtnis der Community gerufen worden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Xbox

Mit rund 130.000 Abonnenten auf YouTube zählt der deutschsprachige Streamer Filow zu den mittleren Größen der deutschen Streamer-Gemeinschaft. Er veröffentlicht auf seinen Social Media-Kanälen regelmäßig seine Talk-Formate, während denen er mit seiner Community tagesaktuelle Themen bespricht. Vor wenigen Tagen scheint der Content Creator in der Vergangenheit von Trymacs gewühlt haben.

Bei seinen Recherchen ist er auf einen sechs Jahre alten YouTube-Kanal des Streamers gestoßen, der sich „The Art of Content Creation“ nennt. In den Videos hat der damals noch junge Creator verschiedene Tipps zur Generierung von Content gegeben.

Allzu lange scheint Trymacs seine damaligen Ambitionen allerdings nicht verfolgt zu haben. Denn bereits nach vier Videos stellte der Streamer die Produktion für den Kanal wieder ein. Warum er dieses Projekt nicht weiter verfolgt hat, ist nicht bekannt. An mangelnden Zuschauerzahlen scheint es nicht gelegen zu haben, da die Videos fünfstellige Zuschauerzahlen verzeichnen konnten. Auch der Kanal selbst besitzt noch immer rund 23.000 Abonnenten.

Der junge Trymacs in einem Video von „The Art of Content Creation“

Ob Trymacs noch immer an dem grundsätzlichen Potenzial von „The Art of Content Creation“ festhält oder im Laufe der Jahre die Existenz des Kanals vergessen hat, lässt sich jetzt nicht mehr nachweisen. Heute ist der Kanal auf jeden Fall ein lustiger Blick in die Vergangenheit, der gerade jungen Fans neue Einblicke auf den berühmten Streamer geben dürfte.

Weitere Infos rund um das Thema Streaming findet ihr in der folgenden Übersicht.