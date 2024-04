Am 20. April war es wieder soweit, das diesjährige AOC x MMD Presse-Event stand an und dieses Jahr sollte es im sonnigen Valencia, Spanien stattfinden. Dieses Mal wurde zwar keine glamouröse neue Marke gelauncht wie im Jahr 2022, allerdings wurden einige aufregende neue Monitore vorgestellt, die in Sachen Performance und Preis ordentlich was zu bieten haben.

Vom kalten Deutschland ins sonnige Valencia

Begonnen hat das Ganze mit einem leckeren Mittagessen in Strandnähe um 13:00 Uhr im himmlischen Hotel Balneario Las Arenas. Von Palmen und Strand umgeben Monitore testen und leckere spanische Spezialitäten kosten klingt schon nach einem Erfolgsrezept für ein Event, und genau so war es auch.

Nachdem wir von einem edlen Shuttle vom kleinen aber feinen Valencia Airport abgeholt wurden, hatten wir gerade noch Zeit einzuchecken, bevor es schon mit dem Essen losging. Zeit zum erkunden blieb uns gar nicht erst, als wir direkt nach einer leckeren Mousse au Chocolat zur Veranstaltungshalle gebracht wurden und es mit der Präsentation losging.