Die Nintendo-Sommertour 2024 startet am 11. Mai und verspricht bis zum 15. September ein spannendes Spielerlebnis in zahlreichen deutschen Städten. Während der Tour können Besucher aktuelle Nintendo Switch-Spiele kennenlernen und sich auf öffentlichen Plätzen spielerisch austoben. Von Stuttgart bis Ravensburg wird die Tour in verschiedenen Städten Halt machen, darunter auch zweimal im LEGOLAND Deutschland Resort in Günzburg.

Ein besonderes Highlight der Sommertour ist das neue Spiel „Luigi’s Mansion 2 HD“, das ab dem 27. Juni zum Line-up hinzugefügt wird. Hier tauchen die Besucher in die geheimnisvolle Welt des Nachtschattentals ein, wo Luigi versucht, die verlorenen Finstermondstücke zu bergen.

Dieses und viele weitere Spiele wie „Super Mario Bros. Wonder“ und „Princess Peach: Showtime!“ bieten Unterhaltung für die ganze Familie und lassen den Sommer in einzigartigem Nintendo-Flair erstrahlen. In „Super Mario Bros. Wonder“ wartet ein farbenfrohes 2D-Abenteuer, bei dem bis zu vier Spieler gemeinsam das Blumenkönigreich vor dem Chaos retten müssen. Jeder Charakter bringt dabei besondere Fähigkeiten mit, die es geschickt einzusetzen gilt. „Princess Peach: Showtime!“ entführt die Spieler in das Funkeltheater, wo Prinzessin Peach zusammen mit der Funkelfee Stella spannende Herausforderungen meistert, um das Theater vor den finsteren Plänen der fiesen Grape zu schützen.

Spannende Spiele und exklusive Belohnungen

Weitere Spiele wie „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Pikmin 4“ erweitern das Unterhaltungsangebot der Tour und sorgen für abwechslungsreiche Spielerlebnisse. Nintendo Switch Sports rundet das Angebot ab und lädt zu sportlicher Betätigung in virtuellen Disziplinen ein.

Für alle, die während der Tour ihren Nintendo-Account nutzen, gibt es zusätzlich 100 Platin-Punkte zu verdienen, die gegen attraktive Belohnungen eingetauscht werden können.

Die Stationen der Nintendo-Sommertour