Innsersloth, der Entwickler von Among Us, hat kürzlich ihre Roadmap für das Jahr 2024 enthüllt. Diese verspricht eine Reihe aufregender Neuerungen für das beliebte Online-Multiplayer-Spiel. Trotz der Verzögerung bei der Ankündigung, welche die Entwickler humorvoll auf ihre Neugestaltung der Update-Prozesse und eine verdiente Ruhepause zurückführen, scheinen die kommenden Features das Warten wert zu sein.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören neue Rollen für die Spieler. Seit der Einführung von Rollen wie dem Ingenieur, Wissenschaftler, Schutzengel und Gestaltwandler im Jahr 2021 forderten die Fans mehr Vielfalt. Die Entwickler versprechen nun weitere einzigartige Rollen, die das Spielerlebnis in Among Us bereichern werden. Jede Rolle wird mit einer speziellen Fähigkeit ausgestattet sein, die das Spiel noch interessanter und unberechenbarer machen soll.

Des Weiteren wird das Auffinden und Filtern von Spiellobbies verbessert. Eine verfeinerte Suchfunktion soll es den Spielern erleichtern, die passende Lobby zu finden. Auch die Einstellungsmenüs der Lobbies erfahren ein Facelifting, um den Nutzern eine bessere Übersicht und einfacheren Zugang zu den Einstellungsoptionen zu ermöglichen.

Neue Rollen bringen frischen Wind in Among Us

Die Entwickler von Among Us setzen nicht nur auf neue Funktionen, sondern auch auf die Ästhetik. Eine Überarbeitung der Lobby-Einstellungen und eine ansprechendere Benutzeroberfläche sind geplant. Außerdem wird die Spielqualität durch zusätzliche Anpassungen wie eigens komponierte Musik für die Lobbies und ein neues Feature, das Crewmate-Gespräche am oberen Bildschirmrand einblendet, verbessert.

In Sachen Mode und Zusammenarbeit mit anderen Studios bleibt Among Us seiner Linie treu. Die Entwickler kündigen an, dass sie weiterhin auf spielerische und chaotische Kollaborationen setzen werden, um den Spielern neue kosmetische Optionen zu bieten. Diese „Bean Fashion“ verspricht, die Spieler auch weiterhin stilvoll aussehen zu lassen, während sie ihre Aufgaben erfüllen oder als Betrüger agieren.

Zusätzlich zu den genannten Updates gibt es einen geheimnisvollen Punkt auf der Roadmap, der aktuell noch unter Verschluss ist und für zusätzliche Spannung innerhalb der Community sorgt. Die Entwickler von Among Us betonen, dass sie gerne Überraschungen bereithalten und die Spieler mit neuen Inhalten begeistern möchten.

Weitere Infos rund um Among Us findet ihr in der folgenden Übersicht.