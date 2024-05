Am 1. Juni 2024 erwartet die Besucher des Japan-Tags in Düsseldorf ein ganz besonderes Ereignis. Dieser Tag ist nicht nur ein Fest der japanischen Kunst, Kultur und Kulinarik, sondern auch der Ort des ersten Pikmin Bloom MINI WALK Europas. Nintendo wird dieses Jahr auf der Popkultur-Bühne am Johannes-Rau-Platz vertreten sein und bietet allen Pikmin-Fans eine besondere Attraktion.

Pikmin Bloom, eine beliebte App für Smart-Devices, lädt die Spieler:innen dazu ein, ihre Umgebung zu erkunden. Mit jedem Schritt wachsen in der App verschiedene Pikmin-Arten heran. Spieler können Pikmin pflücken, nachdem sie genug Schritte gegangen sind. Die App zeichnet zudem die zurückgelegte Strecke und die Anzahl der Schritte auf, was besonders nach einem spannenden Tag wie dem Japan-Tag in Düsseldorf interessant ist.

Der Pikmin Bloom MINI WALK: Ein besonderes Erlebnis

Der Pikmin Bloom MINI WALK auf dem Japan-Tag bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, spezielle Deko-Pikmin zu sammeln. Der etwa 1,5 Kilometer lange Spaziergang führt entlang der Rheinuferpromenade zwischen Rheinknie- und Oberkasseler Brücke. Während des Walks können die Teilnehmer Deko-Pikmin mit Event-bezogenen Designs wie Sushi- und Ramen-Schlüsselanhängern ergattern. Der Pikmin Bloom MINI WALK ist von 10:00 bis 20:00 Uhr für alle Besucher offen.

Besucher des Nintendo-Stands erhalten zudem einen exklusiven Japan-Tag-„Geschenksticker-Deko-Pikmin“ für die Pikmin Bloom-App. Weitere physische Goodies wie Pikmin-Sonnenvisiere, eine Karte für den MINI WALK und Pikmin-Samentütchen sind ebenfalls erhältlich. An den Pikmin 4-Spielstationen können Fans das neueste Abenteuer auf der Nintendo Switch ausprobieren. Alle Besucher, die mit ihrem Nintendo-Account am Stand einchecken, erhalten 100 Platinpunkte gutgeschrieben, die auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eingetauscht werden können.

Ein Fest für alle Sinne

Der Japan-Tag Düsseldorf/NRW 2024 lädt nicht nur zum Entdecken der japanischen Kultur ein, sondern auch zum interaktiven Erlebnis mit Pikmin Bloom. Der MINI WALK bietet eine einzigartige Gelegenheit, die kleinen Pikmin in einer realen Umgebung zu sammeln und zu erleben. Der Tag verspricht ein Fest für alle Sinne zu werden, mit vielen Aktivitäten, kulinarischen Highlights und kulturellen Darbietungen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses besonderen Events zu sein und den Pikmin Bloom MINI WALK zu erleben.