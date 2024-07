Verschiedene Seiten haben neues Gameplay-Material zu Black Myth: Wukong geteilt. Diese beinhalten zwei Bosskämpfe und zeigen so das dynamische Kampfsystem des Spiels. Die Fans sind allerdings irritiert, da man noch immer kein User-Interface zu Gesicht bekommt.

Im neusten Gameplay-Material zu Black Myth: Wukong sieht man den titelgebenden Protagonisten gegen zwei Bosse kämpfen. Dabei handelt es sich um den wolfähnlichen Guangzhi und den Drachen Red Loong.

Neben der flüssigen Animation scheinen Fans vor allem von den detailverliebten Landschaften beeindruckt. So prügelt sich Wukong mit Guangzhi vor einigen Tempeln, in deren Hintergrund ein üppiger Wald im Wind rauscht. Im Kampf mit Red Loong findet man sich in einer kargen Felslandschaft wieder, die allerdings nicht weniger atmosphärisch wirkt. Im folgenden Video könnt ihr euch selbst ein Bild von den beiden Kämpfen machen.

In den letzten Monaten hat Game Science öfter neues Gameplay-Material gezeigt. Daran ist allerdings auffällig, dass es sich meist um PC-Versionen zu handeln scheint. Wie das Action Adventure also auf der PlayStation 5 aussieht, wissen wir noch nicht. Darüber hinaus haben die bisher veröffentlichten Gameplay-Videos noch immer kein User-Interface gezeigt.

Dieses Verhalten verunsichert einige Fans und wirft die Frage in den Raum, ob Black Myth: Wukong nochmals verschoben werden könnte. Zu einer möglichen Verschiebung hat sich Game Science allerdings noch nicht geäußert.

Während manche Fans dem Titel eher kritisch gegenüberstehen, freuen sich andere auf den kommenden Release von Black Myth: Wukong. Viele sind gespannt darauf, die chinesische Geschichte in neuem Gewand aus einem eher unbekannten Studio zu erleben.

Das Action Adventure soll am 20. August für PC (via Steam und Epic Games Store) und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Infos zum Game findet ihr in der folgenden Übersicht.