Der Steam Summer Sale 2024 ist in vollem Gange und auch der Publisher Kepler möchte mit seinem preislich reduzierten Spielekatalog locken. Zu den reduzierten Titeln des Publishers gehören bereits veröffentlichte und noch zu erscheinende. Der Publisher nutzt den Sale also auch, um vor den Veröffentlichungen nochmal die Werbetrommel zu rühren.

Bereits erschienene Titel

Bei Dead Cells handelt es sich um ein rasantes Roguelike-Metroidvania-Spiel. Es zeichnet sich vor allem durch seine dynamischen Kämpfe und tiefgründigen Spielmechaniken aus. Spielende erkunden eine sich ständig verändernde Welt und kämpfen gegen anspruchsvolle Gegner. Ihr könnt euch den beliebten Titel mit einem Rabatt von 50% sichern.

Dead Cells

Etwas friedlicher im Kepler-Sale geht es mit dem Abenteuerspiel Tchia vor sich. Hier schlüpfen wir in die Rolle des titelgebenden Mädchens Tchia. Wir begleiten sie bei der Erkundung einer tropischen Insel und entdecken dabei mit ihr zusammen ihre magischen Fähigkeiten. Sandboxing-Fans können den Titel mit einem Rabatt von 50% ihrer Bibliothek hinzufügen.

Mysteriöse Phänomene in heimgesuchten Landschaften erwarten euch in dem Survival-Titel Pacific Drive. In der schaurigen Umgebung könnt ihr nur überleben, wenn ihr Ressourcen sammelt und euer Fahrzeug repariert. Mit einer gewissen Retrostimmung möchte euch der Titel Mystery-Fans einen großen Spielspaß bereiten. Bis zum Ende des Sales könnt ihr von einer Preissenkung um 40% profitieren.

Kommende Titel von Kepler

Zu den noch nicht erschienen Titeln von Kepler gehört beispielsweise das actionreiche RPG Flintlock: The Siege of Dawn. Spielende tauchen hier in eine faszinierende Welt voller Magie ein und müssen sich den Scharen eines erzürnten Gottes in die Wege stellen. Zur Zeit könnt ihr die Demo kostenlos herunterladen sowie verschiedene Versionen des Titels preislich reduziert vorbestellen. Am 18. Juli geht das Adventure nach langem Warten endlich in den Release. Weitere Informationen zu dem Game findet ihr in der folgenden Übersicht.

Tierliebende kommen mit Cat Quest III auf ihre Kosten. Der neuste Teil der beliebten Action-RPG-Reihe lässt euch wieder in das Fall einiger wagemutiger Katzen schlüpfen, mit denen ihr gemeinsam epische Quests bestreitet. Durch seine farbenfrohe Grafik und das humorvolle Gameplay möchte das Game jeder Altersgruppe ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Interessierte können sich den um 10% reduzierten Titel vorbestellen, bevor er am 8. August erscheint.

Eine vollständige Übersicht zum Kepler-Sale findet ihr in der folgenden Übersicht.