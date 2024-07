Eigentlich ist Nintendo ja für familienfreundliche Unterhaltung bekannt. Doch nun sorgt das japanische Unternehmen für ordentlich Aufregung in der Gaming-Community. Veröffentlicht Nintendo tatsächlich sein erstes Horrorspiel?

Was steckt hinter „Emio“?

Der Teaser, der auf dem YouTube-Kanal des Videospiel-Herstellers veröffentlicht wurde, trägt den schlichten Titel Emio. Dabei könnte es sich womöglich um den Namen eines neuen Spiels handeln. Viele Fans erinnert der Name an den ikonischen Nintendo-Charakter Mario, was zusätzliche Fragen aufwirft. Handelt es sich hierbei vielleicht nur um einen Scherz?



Gegen Ende des 15-sekündigen Trailers sieht man japanische Schriftzeichen, die die Worte “Lächelnder Mann” ergeben sollen. Dazu prangt am Bildrand eine Altersfreigabe ab 18 Jahren von der PEGI. Damit wäre Emio das erste Spiel von Nintendo, das ausschließlich für Erwachsene vorgesehen ist.



Der kurze Clip zeigt wenig, lässt aber viel Raum für Spekulationen. Zu sehen ist ein Mann im Trenchcoat mit einer Papiertüte auf dem Kopf. Die Videobeschreibung und Social-Media-Postings enthalten nur den Hashtag #WhoIsEmio (#WerIstEmio). Lediglich die offiziellen Nintendo-Kanäle teilen den Teaser, was darauf hinweist, dass Nintendo zumindest der Publisher ist.

Ein Schritt in eine neue Richtung?

Mit einem Horrorspiel könnte Nintendo versuchen, für seine nächste Konsole auch erwachsene Spieler anzusprechen. Die nächste Konsole, die die Switch ablösen soll, wird spätestens Ende März 2025 vorgestellt und dürfte in den Monaten danach veröffentlicht werden.



Spekulationen zu dem Teaser schießen wie Pilze aus dem Boden, zumal eine solche Ankündigung nicht zu Nintendos üblichen familienfreundlichen Inhalten passt. Einige Nutzer spekulieren scherzhaft, dass es sich um eine düstere Version von Luigi’s Mansion oder den verschollenen Bruder von Mario handeln könnte.

Nintendo hat mit dem mysteriösen Teaser für Emio definitiv für Aufsehen gesorgt. Ob es sich wirklich um ein Horrorspiel handelt oder Nintendo uns nur an der Nase herumführt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Neugierde ist geweckt und die Spekulationen laufen heiß. Wir dürfen gespannt sein, welche Überraschungen der Gaming-Riese für uns bereithält. Bleib dran, um keine Neuigkeiten zu verpassen!