Das Anschauen von einem Livestream sorgt weltweit für große Unterhaltung. Auch in Deutschland wird vermehrt auf Inhalte der Plattformen YouTube oder Twitch zugegriffen, um sich über ein Themengebiet zu informieren oder um Streamer zu verfolgen, die beispielsweise ein Hobby in ihren Videos zeigen.

Da die mittlerweile unzähligen Streamer ein breites Spektrum an Inhalten bieten, wird jeder Zuschauer fündig. Videos über Casino-Spiele oder eSports sind ebenso vorhanden wie Clips über neue Kosmetika oder andere Produkte. Viele Zuschauer interessieren sich für neue Casinos, da sie ständig auf der Suche nach aufregenden Online-Erfahrungen in Deutschland sind. Durch ein sympathisches Erscheinungsbild, Fachwissen oder andere Vorzüge konnten sich einige Streamer mehrere Millionen Abonnenten erarbeiten. Eine Top 20 deutsche Streamer Liste auf dem Stand Juli 2024 haben wir erstellt.



1. MontanaBlack88

• Follower Twitch: 5,4 Millionen

• Follower YouTube: 2,98 Millionen

Der Streamer MontanaBlack, der eigentlich Marcel Thomas Andreas Eris heißt, wurde am 02.03.1988 geboren und lebt in Hamburg. Der deutsch-türkische Influencer war der Wegbereiter für Slot-Spiele-Streams auf Twitch. In seinen Videos wagte er große Einsätze und Zuschauer verfolgten mit großer Spannung seine Freispiele.

Mittlerweile beschäftigt sich MontanaBlack hauptsächlich mit Gaming. Dass er sich zu den Top-Twitch-Streamer Deutschland zählen kann, liegt nicht zuletzt an seiner beeindruckenden Lebensgeschichte. Der damalige Einzelhandelskaufmann kämpfte mit Drogen- und anderen Problemen, bis seine Erfolgsgeschichte im Jahr 2009 durch die Eröffnung des Kanals „Montana Black“ begann.

2. Trymacs

• Follower Twitch: 2,4 Millionen

• Follower YouTube: 917.000

Am 24.01.1997 wurde Teller in Bad Saarow geboren. Seit 2021 lebt er mit seiner Lebensgefährtin in Köln. Der deutsche Streamer Kevin Andreas Teller startete seinen Kanal Papaplatte im November 2013. Sein Content besteht hauptsächlich aus Let´s Plays, Vlogs und Reaction.

4. TheRealKnossi

• Follower Twitch: 2,4 Millionen

• Follower YouTube: 917.000

Der selbst ernannte König des Internets, mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla, begann seine Karriere, indem er Videos mit Spielautomaten-Inhalten veröffentlichte. Mittlerweile ist Knossi im Gegensatz zum Pain Streamer derart berühmt, dass er des Öfteren TV-Shows moderieren durfte und an Game-Shows teilnahm. Am 06.07.1986 wurde der Entertainer geboren, der in Baden-Baden lebt.

5. EliasN97

• Follower Twitch: 1,9 Millionen

• Follower YouTube: 1,38 Millionen

Am 10.12.1997 wurde Elias Nerlich in Berlin geboren und ist daher älter als der Rohat Streamer. Der Webvideoproduzent und deutsche Livestreamer interessiert sich seit seiner Jugend für Gaming. Im Jahr 2018 gründete er den Kanal EliasN97, wo er zunächst Videos rund um FIFA veröffentlichte.

6. Rewinside

• Follower Twitch: 1,9 Millionen

• Follower YouTube: 3,39 Millionen

Im Twitch Deutschland Ranking belegt der Influencer mit bürgerlichem Namen Sebastian Meyer, geboren am 02.12.1992 einen der obersten Plätze. Populär wurde Rewinside durch die Publikation von Let´s Play Videos. Einmal wöchentlich veranstaltet er Livestreams auf Twitch. Außerdem ist der Streamer aus Köln als Musikproduzent bekannt.

7. Letshe

• Follower Twitch: 1,8 Millionen

• Follower YouTube: 587.000

Der am 13.10.2003 geborene deutsche Twitch Streamer wurde in einer musikalischen Familie großgezogen. Mit 26 Jahren begann sein Interesse an Fortnite. Neben seiner Karriere genießt Letshe das Malen, Anschauen von Anime und Dungeons & Dragons.

8. BastiGHG

• Follower Twitch: 1,8 Millionen

• Follower YouTube: 1,73 Millionen

Als ein größter Streamer Deutschland kann der am 5.08.1997 geborene Influencer eine riesige Fangemeinde vorweisen. Seinem fesselnden Gaming-Content verdankt BastiGHG, dass viele Menschenherzen erobert wurden. Er erkundet von Berlin aus unterschiedliche Spielgenres, wodurch auf seinem Kanal für Abwechslung gesorgt wird.

9. Amar

• Follower Twitch: 1,7 Millionen

• Follower YouTube: 627.000

Der Streamer Deutschland wurde am 07.09.1993 geboren und wuchs in einer kleinen Stadt auf. Seine Leidenschaft zu Valorant begann mit einem Alter von 29 Jahren. Im Jahr 2016 kam der Durchbruch, als er von Hamburg aus auf Twitch streamte und plötzlich eine große Fangemeinde verzeichnen konnte. Mittlerweile gilt er als Vorbild vieler angehender Streamer.

10. GRONKH

• Follower Twitch: 1,7 Millionen • Follower YouTube: 4,97 Millionen

Geboren wurde der bekannte Streamer am 10.04.1977 mit bürgerlichem Namen Erik Range in Braunschweig. Bekannt wurde der Webvideoproduzent mit Let´s Play Videos auf YouTube, in denen er spielt und kommentiert. Seit 2010 ausübt GRONKH den Kanal, dessen Popularität hauptsächlich dem Spiel Minecraft zugeschrieben werden kann.

11. ELoTRIX

• Follower Twitch: 1,6 Millionen

• Follower YouTube: 1,27 Millionen

ELoTRIX wurde am 04.01.1992 in Regensburg geboren. Mit 30 Jahren begann er, sich für Just Chatting zu interessieren. Bevor der Streamer mit bürgerlichem Namen Carsten Kyuubi zum Influencer wurde, war er als professioneller Gamer tätig. Seine Leidenschaft und Hingabe sorgte dafür, dass er sich zu den Twitch Stars Deutschland zählen kann.

12. Ungespielt

• Follower Twitch: 1,5 Millionen

• Follower YouTube: 3,67 Millionen

Der am 31.08.1990 in Erkelenz geborene Simon Unge steckt hinter dem Titel Ungespielt. Im Juli 2012 fing er damit an, Let´s Play Videos zu produzieren und den Kanal Ungespielt zu eröffnen. Da er die Einführung von Großprojekten mit initiierte, wird ihm in der Minecraft-Szene große Bedeutung zugesprochen.

13. MckyTV

• Follower Twitch: 1,4 Millionen

• Follower YouTube: 703.000

Der am 01.10.1992 geborene Michael Kevin Christian Doleys alias MckyTV ist neben seiner Karriere als Streamer Geschäftsführer des Unternehmens Emporgy. Er wuchs in einer Gamer-Familie auf, wo er unzählige Stunden damit verbracht hat, sich in Spielen mit seiner Familie zu messen. Mit 34 Jahren begann er seine Karriere, indem er mit ELDEN RING begann.

14. UnsympathischTV

• Follower Twitch: 1,2 Millionen

• Follower YouTube: 2,78 Millionen

Jan-Sascha Hellinger wurde am 27.01.1995 in Stuttgart geboren. Durch seinen Kanal UnsympathischTV mit Comedyvideo-Inhalten wurde er berühmt. Größte Streamer Deutschland wie Jens Knossala, Sido und Manny Marc kooperieren mit Hellinger. Auf Twitch stellten sie durch ein mehrtägiges Livestream-Event Zuschauerrekorde im deutschsprachigen Raum auf.

15. HandOfBlood

• Follower Twitch: 1,1 Millionen

• Follower YouTube: 2,73 Millionen

Als eines von vier Geschwistern wurde HandOfBlood (Maximilian Knabe) am 01.08.1992 in Salzgitter geboren. Sein erstes Video wurde im November 2010 veröffentlicht. Zu Beginn setzte sich Knabe auf seinem Kanal mit Der Herr der Ringe Online und League of Legends auseinander. Durch die Aufnahme von Guides gewann er an Popularität, da es sich im deutschen Raum um eine Marktlücke handelte.

16. RevedTV

• Follower Twitch: 1,1 Millionen

• Follower YouTube: 818.000

Die am 03.07.2000 geborene Antonia Staab ist die reichweitenstärkste Twitch-Influencerin auf der deutschen Streamerinnen Liste. Viral ging ihr zehnstündiger YouTube-Livestream, in dem sie wegen einer verlorenen Wette insgesamt 100.000-mal „Uff“ sagen musste, während sie am Minecraft-Projekt Craft Attack teilnahm. Auf der portugiesischen Insel Madeira wohnt Antonia seit 2,5 Jahren.

17. xRohat

• Follower Twitch: 1,1 Millionen

• Follower YouTube: 427.000

Der in Kiel lebende Twitch Streamer Deutschland ist seit dem GTA-RP Hype in der Szene bekannt. Geboren ist der Entertainer am 16.11.2002 und zählt daher zu den jüngeren Influencern. Rohat lebt in Schleswig-Holstein bei seinen Eltern und ist für seine direkte Art bekannt und beliebt.

18. INSCOPE21TV

• Follower Twitch: 1 Million

• Follower YouTube: 2,75 Millionen

Der Komiker und Entertainer Inscope, mit bürgerlichem Namen Nicolas Lazaridis, wurde am 13.12.1994 in Stuttgart geboren. 2010 veröffentlichte er seinen Kanal, wo er regelmäßig Comedy-Videos hochlud. Seine humorvolle Art bescherte dem Streamer Popularität. Gerne diskutiert er über aktuelle Themen und berichtet über Geschichten aus seinem Alltag.

19. SidneyEweka

• Follower Twitch: 1 Million

• Follower YouTube: 832.000

Sidney Deon Bruce Friede, geboren am 12.04.1998, ist ein ehemaliger deutscher Profifußballspieler und aktuell als Webvideoproduzent bekannt. Seit einer Knieverletzung kann er seiner Fußballkarriere nicht mehr nachgehen und fokussiert sich auf Twitch und YouTube. Zu Beginn streamte der Berliner Fortnite-Gameplays, bis er eine Freundschaft mit EliasN97 knüpfte, wodurch seine Karriere begann.

20. HoneyPuu

• Follower Twitch: 970.900

• Follower YouTube: 441.000

Isabell Schneider ist nach eigenen Aussagen Russlanddeutsche. Die wurde am 14.01.2000 geboren und wuchs im Raum Koblenz auf. Der Streamer UnsympathischTV war mit Isabell liiert, 2023 wurde die Trennung bekannt gegeben. Durch Rezeption über andere Influencer wie deutsche Twitch-Streamerinnen erreichte sie rapide einen enormen Bekanntheitsgrad.