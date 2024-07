Ubisoft setzt alles auf eine Karte, um den kommenden Open-World-Titel Star Wars: Outlaws zu einem durchschlagenden Erfolg zu machen. Der Publisher hat bestätigt, dass für dieses Spiel das höchste Marketingbudget in der Geschichte des Unternehmens bereitgestellt wurde. Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, machte diese Ankündigung im Rahmen einer kürzlichen Investorenkonferenz.

Bei Star Wars: Outlaws handelt es sich um den ersten Star Wars-Titel aus dem Hause Ubisoft. Da das Unternehmen von Anfang an große Ankündigungen zu dem Titel getätigt hatte, sind die Erwartungen entsprechend hoch. Um den Launch zusätzlich zu unterstützen, setzt Ubisoft auf eine umfangreiche Marketing-Kampagne. Laut Guillemot hat Ubisoft erkannt, dass die starke positive Resonanz der Community und die enorme Vorfreude auf das Spiel einen starken Verkaufsstart ermöglichen könnten.

„Was wir berücksichtigen, ist ein starker Start für Star Wars: Outlaws. Das ist die Tatsache, dass es zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen der Branche in diesem Jahr gehört und eine wirklich starke positive Stimmung in der Community widerspiegelt“, erklärte Guillemot während der Konferenz. Zudem betonte er, dass dies die größte Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel sei, die es je gegeben habe.

Hohe Erwartungen & kritische Stimmen

Star Wars: Outlaws möchte eine beeindruckende Open-World-Erfahrung im Star Wars-Universum schaffen, was bei Fans bereits zur Ankündigung für große Begeisterung gesorgt hatte. Schließlich hatte es eine richtige Open World-Erfahrung innerhalb des Franchise noch nicht gegeben.

Trotz der positiven Stimmung gab es auch kritische Stimmen. Ein kürzlich veröffentlichtes Gameplay-Video führte zu einigen negativen Rückmeldungen, insbesondere hinsichtlich der Grafikqualität. Diese Kritikpunkte ließen die Rufe nach einer möglichen Verschiebung lauter werden.

Zuversicht von Ubisoft

Dennoch bleibt Ubisoft zuversichtlich. Schließlich sei der Goldstatus des Titels fast erreicht und die Entwickler seien von der Qualität des Titels mehr als Überzeugt. Daher seien keinerlei Verzögerungen zu erwarten.

Guillemot stellte darüber hinaus klar, dass Ubisoft und Ubisoft Massive fest an den Erfolg von Star Wars Outlaws glauben. Das Spiel wird als einer der meist erwarteten Titel des Jahres 2024 gehandelt und soll neben einer tiefen und packenden Story auch umfangreiche post-launch Inhalte bieten. Die umfassende PR-Kampagne und die positiven Community-Resonanzen sollen den Verkaufsstart von Star Wars Outlaws signifikant unterstützen.

Ob die Investitionen in das Marketing von Star Wars Outlaws letztendlich den gewünschten Erfolg bringen, bleibt abzuwarten. Da die in letzter Zeit veröffentlichten Ubisoft-Titel die Community oft kritisch stimmten, müssen wir den Launch am 30. August für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S abwarten. Weitere Infos zum Game findet ihr in der folgenden Übersicht.

