In der Welt der Videospiele gibt es wieder reichlich Spekulationen um den Xbox Game Pass. Aktuell dreht sich alles um den legendären Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3. In den letzten Tagen haben die Gerüchte, dass das Spiel noch diesen Monat in den Game Pass aufgenommen wird, an Intensität gewonnen. Fans der Serie warten gespannt auf Neuigkeiten, die ihre Vorfreude auf die möglichen neuen Inhalte noch weiter steigern könnten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vertrauenswürdige Quellen und heiße Tipps

Laut dem bekannten Leaker eXtas1s scheint es sehr wahrscheinlich, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 noch in dieser Woche in den Xbox Game Pass kommt. Er ist sich sicher und nennt den 24. Juli 2024 als das Datum, an dem das Spiel sowohl für PC als auch für Konsole verfügbar sein soll. Diese Ankündigung lässt die Herzen der Gamer höherschlagen, denn Modern Warfare 3 gilt als ein Klassiker unter den Shootern. Allerdings bleibt der Zugang über Cloud-Gaming offenbar vorerst außen vor.

👀🔥 EXCLUSIVA eXtas1s 🚀



FPS WEEK 🔫



1. Lo imaginabais, pero ya puedo CONFIRMAR al 100% llegada de MW3 a Game Pass en PC y Consola el 24 de Julio (No Cloud).



2. Ahora en EXCLUSIVA… el 26/07, se acabaron las betas y llega el LANZAMIENTO GLOBAL de VALORANT para consolas. pic.twitter.com/a8KoLG15W3 — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) July 21, 2024

Bereits am 11. Juli 2024 tauchten die ersten Gerüchte auf, dass Modern Warfare 3 seinen Weg in den Game Pass finden könnte. Insider Gaming berichtete über diese Möglichkeit und seitdem brodelt die Gerüchteküche unaufhörlich weiter. Man vermutet, dass diese Ankündigung im Zuge der jüngsten Preiserhöhung des Xbox Game Pass erfolgen sollte. Warum es bisher keine offizielle Bestätigung gab, bleibt jedoch unklar.

Spannung in der zweiten Monatshälfte: Was erwartet die Gamer?

Obwohl eXtas1s überzeugt ist, bleiben viele Details unklar. Quellen von Insider Gaming vermuten, dass Modern Warfare 3 in der zweiten Julihälfte verfügbar sein könnte, ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen. Diese vage Ankündigung sorgt für noch mehr Spannung und Spekulationen unter den Fans. Viele Gamer hoffen auf eine baldige offizielle Bestätigung, die ihre Vorfreude auf das Spiel weiter steigern würde.

Die Integration von Modern Warfare 3 in den Xbox Game Pass wäre ein großer Schritt für Microsoft und würde die Attraktivität ihres Abonnementdienstes erheblich erhöhen. Fans des Shooters könnten so auf ein weiteres Highlight in ihrer Spielebibliothek zugreifen, ohne zusätzliche Kosten auf sich nehmen zu müssen. Dies würde den Xbox Game Pass noch attraktiver machen und möglicherweise neue Abonnenten anlocken.