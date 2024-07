Warner Bros. Games hat am Wochenende den ersten Gameplay-Trailer von Harry Potter: Quidditch Champions veröffentlicht. Dieser Trailer bietet einen ersten Einblick in das kommende rasante Spielerlebnis, das auf der magischen Sportart Quidditch basiert. Darüber hinaus stellt das Video die Spielmodi und andere Gameplay-Features vor.

Fans der magischen Sportart können sich freuen: Ab sofort können digitale Editionen von Harry Potter: Quidditch Champions für Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam und Epic Games Store) vorbestellt werden. Die digitale Standard Edition kostet 29,99 EUR, während die Deluxe Edition für 39,99 EUR erhältlich ist. Vorbesteller erhalten den exklusiven Bester Feuerblitz Besen-Skin. Mikrotransaktionen sind im Spiel nicht geplant.

Die Deluxe Edition bietet zusätzliche Inhalte wie Haus-Packs für Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor sowie 2.000 Gold, das im Spiel verdient werden kann. Jedes Haus-Pack enthält spezielle Besen-Skins, Schuluniformen und Hauswappen-Embleme, die das Spielerlebnis bereichern und individualisieren.

Gameplay-Features von Harry Potter: Quidditch Champions

In Harry Potter: Quidditch Champions können Fans innerhalb des magischen Spiels verschiedenen Rollen erleben. Von Schläger über Jäger bis hin zu Hüter und Sucher können Spielende in legendären Arenen fliegen und gegen bekannte Charaktere wie Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger antreten. Verschiedene Schauplätze und die Möglichkeit, sowohl im Einzelspieler- als auch im Online-Modus zu spielen, sollen Abwechslung ins Spiel bringen.

In der Kampagne des Einzelspielermodus erklimmt ihr allmählich die Stufen eurer Quidditch-Karriere, während ihr an immer spektakuläreren Schauplätzen eure Spiele austragt. Online kommen nochmal neue Herausforderungen auf euch zu, die euch am Ende um den Weltmeisterschaftstitel spielen lassen.

Der vertrauten Welt, in die ihr in Harry Potter: Quidditch Champions eintaucht, könnt ihr allerdings auch euren eigenen Stempel aufdrücken. So lässt euch der Charaktereditor die Wahl, euren zukünftigen Champion zu gestalten und diesen mit zahlreichen Accessoires zu versehen.

Harry Potter: Quidditch Champions wird am 3. September 2024 für PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Die physische Deluxe Edition ist ab dem 8. November 2024 erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch wird zu Weihnachten 2024 veröffentlicht. Besonders attraktiv: Die Standard Edition ist vom 3. bis 30. September 2024 kostenlos für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar. Weitere Informationen zum Game findet ihr in der folgenden Übersicht.