Auf der San Diego Comic-Con war auch Prime Video mit einem Panel zu Like a Dragon: Yakuza zugegen. Während dieses Panels stellte man nicht nur den Schauspieler Kento Kaku als Akira Nishikiyama vor. Man enthüllte auch den den ersten Teaser-Trailer zur kommenden Serie.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Prime Video

Seit fast 20 Jahren begeistert das Like a Dragon-Franchise seine Community. Nachdem Anfang des Jahres ein neues Videospiel erschienen war, bereichern RGG Studio und Prime Video die Community nun um eine Serie.

Die Serie spielt in Kamurochō und erzählt zwischen den Jahren 1995 und 2005 die Geschichte des Hauptcharakters Kazuma Kiryu. Damit dient sie als Prequel zu den Videospielen, die erst im Jahr 2005 einsetzen. Unter der Regie des gefeierten Masaharu Take schlüpft Ryoma Takeuchi in die Rolle des Kiryu. Wir begleiten ihn während der zentralen Stationen seines Lebens und erfahren, wie er sich zu einem furchtlosen, prinzipientreuen Yakuza-Krieger wandelt.

Ryoma Takeuchi, Kento Kaku

Während des Panels wurden die Zuschauer mit exklusiven Clips überrascht. Diese zeigten die Darstellungen von Ryoma Takeuchi als Kazuma Kiryu und Kento Kaku als Akira Nishikiyama. Darüber hinaus gab es eine Videobotschaft des ausführenden Produzenten Masayoshi Yokoyama. Er teilte hinter den Kulissen Einblicke in die Entstehung des SEGA-Videospiels „Like a Dragon“. Diese persönlichen Einblicke unterstrichen die tiefe Verbundenheit und Leidenschaft, die in die Entwicklung der Serie geflossen sind. Er äußerte sich wie folgt:

„Seit dem Tag, an dem ich das ursprüngliche Drehbuch zu ‚Yakuza‘ geschrieben habe, habe ich nie daran gedacht, eines meiner Werke zu überarbeiten. Die Serie bietet eine objektive Möglichkeit, die Welt von Kamurochō und Kazuma Kiryu zu erleben. Es besteht kein Zweifel, dass Yakuza: Like a Dragon ein weiterer Meilenstein für die Reihe sein wird.

Like a Dragon: Yakuza – Ein globales Ereignis

Ryoma Takeuchi, der die Hauptrolle des Kazuma Kiryu spielt, sagte: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, die Rolle des Kazuma Kiryu, einer geliebten Figur aus der Spielreihe, zu übernehmen. Die Zuschauer werden das menschliche Drama und die Konflikte, die sich um Kazuma Kiryu entfalten, genießen. Außerdem sollten sie sich die intensiven Kampfszenen von Kiryu mit dem Drachen-Tattoo auf seinem Rücken ansehen.“

Der Regisseur Masaharu Take fügte hinzu: „Ich habe mein Herz, meine Seele und die Erfahrung von 35 Jahren in Yakuza: Like a Dragon gesteckt. Die ungezügelte Leidenschaft, das Talent und die unzähligen Stunden harter Arbeit des gesamten Teams haben dazu beigetragen, diese spektakuläre Geschichte zum Leben zu erwecken. Freuen Sie sich auf Kazuma Kiryu, gespielt von Ryoma Takeuchi.“

Yakuza: Like a Dragon ab dem 24. Oktober exklusiv auf ihrer Plattform in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit gestreamt wird. In Japan wird die Serie ab dem 25. Oktober verfügbar sein. Die Serie verspricht, ein packendes Erlebnis zu werden, das sowohl Fans des Videospiels als auch neue Zuschauer in seinen Bann ziehen wird. Weitere Meldungen rund um das beliebte Franchise findet ihr hier.