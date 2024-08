Jackbox Games erweitert sein Repertoire mit der Veröffentlichung der Jackbox Naughty Box, einer Spielesammlung, die sich ausschließlich an ein erwachsenes Publikum richtet. Mit der Veröffentlichung im September 2024 wird das Jackbox Naughty Pack zum Preis von 21,69 Euro auf allen relevanten Plattformen erhältlich sein. Diese aufregende neue Sammlung bietet drei brandneue Minispiele: Fakin’ It All Night Long, Dirty Drawful und Let Me Finish.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Jackbox Games

Das erste Spiel in der Jackbox Naughty Box ist Fakin’ It All Night Long, ein Social-Deduction-Spiel, bei dem die Spieler geheime Aufgaben erfüllen müssen – außer einem Faker, der versucht, seine Identität zu verbergen. Mit neuen Kategorien und einem „Remote Play“-Modus können die Spieler herausfinden, welcher ihrer Freunde der beste Lügner ist. Dieses Spiel bringt eine neue Ebene des Nervenkitzels und der Spannung in die Jackbox Naughty Box.

Dirty Drawful ist die freche Version des beliebten Jackbox-Spiels Drawful. In dieser Ausgabe müssen die Spieler pikante Aufforderungen zeichnen, was sowohl für schrecklich lustige als auch leicht anzügliche Kunstwerke sorgt. Neu in der Box ist ein „Rückgängig“-Button, der den Spielern eine zusätzliche Chance gibt, ihre Kreationen zu perfektionieren. Dirty Drawful ist ein Muss für Fans des Originalspiels, die nach etwas Würze suchen.

Das letzte Spiel der Jackbox Naughty Box ist Let Me Finish, ein Präsentationsspiel, bei dem die Spieler über die ernsten Fragen des Lebens debattieren. Themen wie „Wo ist der Hintern des Briefkastens?“ oder „Wie wird diese Avocado erregt?“ sorgen für unvergessliche und urkomische Momente. Let Me Finish bringt frischen Wind in die Jackbox Naughty Box und garantiert stundenlangen Spaß.

Über Jackbox Games

Jackbox Games ist ein US-amerikanisches Entwicklerstudio, das sich durch seine kreativen und interaktiven Partyspiele einen Namen gemacht hat. Die Spiele des Unternehmens, insbesondere die beliebten „Jackbox Party Packs“, sind darauf ausgelegt, dass mehrere Spieler gemeinsam spielen und sich dabei unterhalten können. Diese Partyspiel-Sammlungen enthalten jeweils mehrere Minispiele, die perfekt für gesellige Abende und Partys geeignet sind. Jackbox Games legt großen Wert auf einfachen Zugang und soziale Interaktion, weshalb die Spiele auf einer Vielzahl von Plattformen verfügbar sind, darunter Konsolen, PCs und mobile Geräte. Sie sind so konzipiert, dass sie mit Smartphones und Tablets gesteuert werden können, was den Zugang und die Teilnahme erleichtert.

Ein Screenshot aus dem Partyspiel Drawful



Ein Markenzeichen der Jackbox-Spiele ist ihr humorvoller und kreativer Ansatz. Die Spiele sind oft witzig und erfordern kreatives Denken und Einfallsreichtum von den Spielern. Spiele wie „You Don’t Know Jack“, ein humorvolles Quizspiel, „Fibbage“, ein Bluffspiel, und „Drawful“, ein Zeichenspiel, haben sich als besonders beliebt erwiesen. Weitere erfolgreiche Titel sind „Quiplash“, bei dem Spieler lustige Antworten auf Fragen geben, und „Trivia Murder Party“, ein Trivia-Spiel mit einem gruseligen Twist. Diese Merkmale machen Jackbox Games zu einem Favoriten unter den Fans von Partyspielen, da sie einfach zu spielen sind und viel Spaß und Lachen garantieren.