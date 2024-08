Die Welt von One Piece hat sich über zwei Jahrzehnte hinweg als eines der größten Phänomene in der Anime- und Mangawelt etabliert. Die packende Geschichte rund um Monkey D. Ruffy und seine Crew, die den legendären Schatz „One Piece“ suchen, fesselt Millionen von Fans weltweit. Doch für Neueinsteiger mag die schiere Menge an Episoden und Kapiteln abschreckend wirken. Netflix schafft nun Abhilfe: Neben der Fortsetzung der Live-Action-Serie plant der Streaming-Dienst ein vollständiges Remake des Animes, das die Geschichte von Grund auf neu erzählt.

Unter dem Titel „The One Piece“ arbeiten Netflix und das renommierte Studio Wit an einer modernen Neuinterpretation der Abenteuer von Ruffy und seiner Crew. Ziel ist es, die umfangreiche Handlung auf ihre Kernelemente zu reduzieren und so eine Version zu schaffen, die sowohl für neue Zuschauer als auch für eingefleischte Fans ansprechend ist. Der Fokus liegt zunächst auf der East-Blue-Saga, die die Anfänge der Strohhutpiraten bis zur Flucht aus Logue Town behandelt. Diese komprimierte Erzählweise verspricht, die Essenz des Originals zu bewahren und gleichzeitig ein frisches Erlebnis zu bieten.

Neue Technik, neue Perspektiven: Ein moderner Look für ein Klassiker

THE ONE PIECE REMAKE OFFICIAL CONCEPT ART pic.twitter.com/Rbi5PzuV6w — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

Neben der narrativen Neugestaltung bringt „The One Piece“ auch technische Neuerungen mit sich. Das Remake verlässt das klassische 4:3-Format, das viele ältere Animes auszeichnet, und präsentiert sich stattdessen im modernen 16:9-Format. Dieses breitere Bildformat ermöglicht eine visuell ansprechendere Darstellung und rückt die epischen Seeschlachten und Abenteuer der Strohhutbande noch stärker ins Rampenlicht.

THE ONE PIECE REMAKE MORE CONCEPT ART pic.twitter.com/dvcGATBOg5 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 11, 2024

Die Zukunft der Serie hängt jedoch von der Reaktion der Zuschauer ab. Sollte die East-Blue-Saga großen Anklang finden, stehen weiteren Episoden nichts im Wege, und die Geschichte könnte sogar fortgesetzt werden. Interessant dabei ist, dass Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, aktiv an der Entwicklung beteiligt ist. Er strebt eine frische Interpretation der Geschichte an, die sich zwar an der Vorlage orientiert, jedoch Raum für kreative Neuerungen lässt. Diese Zusammenarbeit weckt hohe Erwartungen und könnte dafür sorgen, dass „The One Piece“ sowohl für neue als auch langjährige Fans ein spannendes Erlebnis wird.