Mit Hela kündigt Windup Games in Zusammenarbeit mit Knights Peak ein herzerwärmendes 3rd-Person-Open-World-Abenteuer an. Mit dem Titel entführt das Studio Windup Games seine Fans erneut in die skandinavische Landschaft. Hier schlüpfen wir in die Rolle einer tapferen kleinen Maus, die als treuer Gefährte einer kranken Hexe agiert. Wir brechen nicht nur in eine wunderschöne Welt voller Rätsel auf, sondern tauchen auch in eine tiefgründige Geschichte ein.

Die Welt von Hela ist von der skandinavischen Folklore inspiriert, welche wir durch die Perspektive einer Maus erkunden. Dabei stehen der kleinen Heldin eine Vielzahl von Fähigkeiten und magischen Gegenständen zur Verfügung. Diese nutzt sie, um Rätsel zu lösen, Ressourcen zu sammeln und die malerische Landschaft zu erkunden.

Der Plattformer legt besonderen Wert auf eine entspannte und gleichzeitig fesselnde Spielerfahrung, die sowohl Solo- als auch Mehrspieleroptionen bietet. Die dynamische Wetterwelt und die Möglichkeit, die Geschichte in beliebiger Reihenfolge zu entdecken, machen Hela zu einem besonderen Erlebnis.

Hela: Entspannung & Freude

Entwickler Windup Games betont, dass Hela nicht nur eine Abenteuergeschichte ist. Das Team unterstreicht ebenfalls die heilende Erfahrung des Spiels. Die Naturkulisse und liebevoll gestalteten Charaktere schaffen eine Atmosphäre, die von Tiefgründigkeit und Verspieltheit geprägt ist. Dies lässt sich bereits an der grundlegenden Handlung des Spiels erkennen.

Zu Beginn des Spiels dreht sich die Geschichte um eine Hexe, die seit Jahren einer nahegelegenen Dorfgemeinschaft hilft. Doch nun ist sie selbst auf Hilfe angewiesen und erhält diese von einer kleinen, grauen Gefährtin. Dadurch soll den Spielenden vermittelt werden, wie wichtig und schön es sein kann, Teil einer „magischen“ Gemeinschaft zu sein.

Hela stammt von bekannten Machern

Das Entwicklerstudio Windup Games präsentiert mit Hela seinen Debüttitel. Doch einigen Fans dürfte der Stils des Spiels bekannt vorkommen. Denn die Mitglieder des Studios bestehen zum guten Teil aus Gaming-Veteranen, die unter anderem an dem liebevoll kreierten Titel Unravel mitgearbeitet haben. Wer also Fan von den beiden Geschichten war, dürfte mit dem Abenteuer um die kleine Maus ebenfalls Freude finden. Das Release-Datum zu dem Adventure wird zwar noch geheim gehalten, aber ihr könnt es schon jetzt auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen.

Den Debüttrailer zu Hela haben Windup Games und Knights Peak während der Gamescom 2024 veröffentlicht. Welche Titel während der Gaming-Messe ebenfalls im Rampenlicht gestanden haben, könnt ihr der folgenden Überschrift entnehmen.