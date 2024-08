Das Pariser Entwicklerstudio Spiders, das sich durch Titel wie Steelrising und The Technomancer einen Namen gemacht hat, steht vor einer ernsten Herausforderung. Wenige Wochen vor dem geplanten Early-Access-Start ihres neuen Spiels Greedfall 2 kündigten 44 von 95 Mitarbeitern einen Streik an. Diese Entscheidung resultiert aus jahrelang schwelenden Problemen, die sich im letzten Jahr dramatisch verschärft haben. In einem offenen Brief an die Geschäftsführung prangerten die Angestellten zahlreiche Missstände an, darunter eine fehlende Stabilität, mangelnde Transparenz und erhebliche Schwierigkeiten bei der Gleichstellung.

Der Frust der Entwickler ist greifbar: Sie berichten von enormem Arbeitsdruck, der die Motivation stark beeinträchtigt hat. Besonders besorgniserregend ist die wiederholte Überarbeitung des Budgets und die ständige Verschiebung des Early-Access-Starts. Die Mitarbeiter werfen der Führung vor, sie wie „Galeerensklaven“ zu behandeln, die ohne klaren Kurs arbeiten müssen. Diese Kritik verdeutlicht die tiefe Unzufriedenheit und das Gefühl der Orientierungslosigkeit im Team, das sich über die letzten Jahre aufgebaut hat.

Ein verzweifelter Ruf nach Veränderungen: Der Streik als letzte Option

Angesichts der ungelösten Probleme und der wiederholten Ablehnung ernsthafter Verhandlungen durch das Management sahen die Mitarbeiter keine andere Wahl, als ab dem 2. September 2024 in den Streik zu treten. Geplant sind sowohl Protestaktionen vor den Firmengebäuden als auch virtuelle Demonstrationen auf einem speziell eingerichteten „Minecraft“-Server. Die Entwickler rufen dabei nicht nur ihre Kollegen, sondern auch die Öffentlichkeit zur Unterstützung auf. Ihr Ziel ist klar: Sie verlangen konkrete Lösungen für die langjährigen Probleme, die sie an den Rand ihrer Belastbarkeit gebracht haben.

Der für den 24. September 2024 geplante Early-Access-Start von Greedfall 2 könnte nun ernsthaft gefährdet sein. Trotz der anstehenden Veröffentlichung zweifeln die Entwickler daran, dass der vollständige Release innerhalb eines Jahres nach dem Early Access realistisch ist. Die Herausforderungen sind enorm, und das Team arbeitet zudem an einem weiteren, bisher unangekündigten Projekt, was die Situation weiter kompliziert. Die Entwickler hoffen auf Unterstützung aus der Community und haben dafür einen speziellen Spendenfonds eingerichtet. Während eine offizielle Reaktion des Managements noch aussteht, könnten die kommenden Wochen entscheidend für die Zukunft von Spiders und die Fertigstellung von Greedfall 2 sein.