Während der Opening Night Live hat Prime Video seine neuste Anthologie vorgestellt. Diese nennt sich „Secret Level“ und stammt von Blur Studio, den kreativen Köpfen hinter Love, Death + Robots. Mit insgesamt 15 Episoden wird die Serie Mitte Dezember erscheinen und euch eure Lieblings-Gaming-Franchises mit neuen Augen betrachten lassen.

Die Anthologie-Serie Secret Level erzählt Kurzgeschichten in den Welten einiger der beliebtesten Videospiel-Franchises aller Zeiten erzählen. Jede Episode ist ein eigenständiges Abenteuer, das den Zuschauern die Möglichkeit gibt, in ikonische Spielwelten einzutauchen und neue Perspektiven auf ihre Lieblingsspiele zu erleben. Damit gehen Blur Studio und Amazon über das normale Format einer Serien-Adaption voraus und setzen neue Maßstäbe.

Folgende Franchises bekommen Interessierte in der Serie zu Gesicht:

Secret Level: Gaming im neuen Format

Schon bei der Produktion von Love, Death + Robots hat Blur Studio sein großes Animationstalent unter Beweis gestellt. Wie der erste Trailer bestätigt, erwartet uns ein ähnlicher visueller Augenschmaus bei Secret Level. Gleichzeitig betonen die beiden Serienschöpfer Tim Miller (Executive Producer) und Dave Wilson (Supervising Director) , dass man die Grenzen der Möglichkeiten der Animation mit der Serie sprengen wolle. Wir dürfen also gespannt sein.

Neben den visuellen Aspekten möchte Secret Level auch mit seinen originellen Geschichten, die auf beliebten Gaming-Franchises basieren, begeistern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Blur Studio mit den Entwicklerstudios zusammengearbeitet, um die Geschichten und Charaktere authentisch zum Leben zu erwecken. .

Mit dem Release von „Secret Level“ am 10. Dezember 2024 auf Prime Video können sich Fans weltweit auf eine nie dagewesene Verschmelzung von Gaming und Animation freuen. Egal ob ihr mit allen Franchises vertraut oder komplette Neulinge seid – die Anthologie soll für alle Interessierten was bieten.

