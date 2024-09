Stormind Games und Saber Interactive geben mit einem neu veröffentlichten Entwicklertagebuch Einblicke in das Sounddesign von The Quiet Place: The Road Ahead. Da Akustik ein zentrales Element der Kinofilme ist, stellt sie auch einen zentralen Faktor im Spiel dar. So dient das Sounddesign nicht nur zur Erzeugung einer spannenden Atmosphäre, sondern ist auch ein wichtiges Gameplay-Element. Schließlich können uns die blinden Monster anhand unserer Geräusche erkennen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Geräusche – bzw. die Vermeidung von ihnen – sind in The Quiet Place: The Road Ahead von zentraler Bedeutung. Um die Wichtigkeit dieses atmosphärischen und spieltechnischen Elements zu unterstreichen, haben Stormind Games und Saber Interactive ein Entwickler-Tagebuch veröffentlicht.

In einer Welt, in der jedes Geräusch tödlich sein kann, müssen Aktionen durchdacht sein und die Lautstärke verschiedener Gegenstände abgewiegelt werden. So kann ein quietschendes Tor oder raschelndes Laub bereits den Standpunkt der Protagonistin Alex verraten. Nur wenn sie sich gut versteckt, ihre Gegner ablenkt und clever durch ihre Umgebung schleicht, kann sie vorankommen. Geräusche, die in unserer Welt alltäglich und ohne große Bedeutung sind, können jetzt über Leben und Tod entscheiden. Dadurch sorgt das Sounddesign für eine packende, angespannte Atmosphäre, die Fans aus den Filmen wiedererkennen.

Die Geschichte hinter dem Spiel

A Quiet Place: The Road Ahead erzählt die Geschichte der athmatischen Studentin Alex, die gemeinsam mit ihrem Freund Martin durch die Ruinen der Zivilisation reist. Wie der Story-Trailer erklärt, änderte sich das Leben auf der Erde mit dem Eintreffen der geräuschsensiblen Aliens schlagartig. Nun müssen die Überlebenden nicht nur gegen die außerirdischen Monster, sondern auch gegen die verrohten Überbleibsel der einstigen Zivilisation kämpfen. Zu allem Überfluss muss Alex außerdem feststellen, dass sie schwanger ist, was der Geschichte ein zusätzliches Maß an Dramatik bereitet.

Reaktionen und Vorfreude auf A Quiet Place: The Road Ahead

Videospieladaptionen von beliebten Filmfranchises steht die Gaming-Community erstmal argwöhnisch gegenüber. Die ersten Reaktionen zu A Quiet Place: The Road Ahead zeichnen zumindest ein positives Bild. Auf YouTube äußern sich die Kommentare positiv darüber, dass Stormind Games der Geräuschkulisse einen so hohen Stellenwert gibt. Schließlich lebt auch das Film-Franchise vom Umgang mit Akustik. Die Entwickler scheinen ein gutes Händchen bei der Nachbildung der unheimlichen wie spannungsgeladenen Atmosphäre bewiesen zu haben.

Dennoch halten sich die Interessierten mit allzu großem Lob zurück und schauen gespannt dem Release entgegen.

Am 17. Oktober 2024 erscheint A Quiet Place: The Road Ahead für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Interessierte können sich schon jetzt den Horrortitel vorbestellen. Weitere Einblicke in das Game erhaltet ihr in der folgenden Übersicht. Noch mehr Horror gibt es hier.