Bungie feiert das 10-jährige Jubiläum von Destiny und gibt gleichzeitig spannende Einblicke in die Zukunft von Destiny 2. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2014 hat sich das Spiel zu einem der bedeutendsten Sci-Fi-MMOs entwickelt. Pünktlich zum Jubiläum können sich Fans auf zahlreiche Inhalte und Veranstaltungen freuen. Diese finden sowohl im Spiel als auch in der realen Welt statt.

Eines der Highlights für Destiny 2-Spieler ist das neue Rüstungsset, das von den Originaldesigns des ersten Spiels inspiriert ist. Diese Sets können ab sofort im Spiel entdeckt werden, und Spieler können die Nostalgie der frühen Tage von Destiny erleben. Doch das ist nicht alles – Bungie hat auch wichtige Neuigkeiten zu den kommenden Erweiterungen veröffentlicht. Unter dem Codenamen „Apollo“ wird im Sommer 2025 die erste von zwei jährlichen mittelgroßen Erweiterungen erscheinen, begleitet von vier kostenlosen Inhaltsupdates. Diese Updates sollen das Spielerlebnis mit einer nicht-linearen Erzählung und neuen systemischen Innovationen verbessern und so das Destiny 2-Universum weiterentwickeln.

Die Feierlichkeiten gehen über das Spiel hinaus: Bungie hat in Zusammenarbeit mit ArtStation die Bungie 10 Year Destiny Art Blast ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine Online-Ausstellung, die Kunstwerke von 67 Künstlern zeigt, die das Destiny-Universum geprägt haben. Zudem wird eine Kunstausstellungstour in Los Angeles, New York und London stattfinden. Hier können Fans die Kunstwerke hautnah erleben.

Für ambitionierte Spieler gibt es weitere Herausforderungen in Destiny 2. Wer bis zum 24. September den Legende-Titel erlangt, erhält exklusiven Zugang zum Kauf des NERF-LMTD-Destiny 2-Pikass-Blaster. Dieses Sammlerstück wird ab dem 8. Oktober verfügbar sein und ist eine Hommage an den legendären Blaster Cayde-6.

Die ungewisse Zukunft von Bungie

Viele Fans dürften das 10-jährige Jubiläum von Destiny 2 trotz der von Bungie geteilten Freude mit gemischten Gefühlen erleben. Schließlich ging das Unternehmen in den letzten Monaten nicht gerade redlich mit seinen Mitarbeitenden um.

Nach einer gewaltigen Entlassungswelle hagelte es heftige Kritik an der Führungsriege des Entwicklerstudios. Die Zukunft wird zeigen, ob sich die vorgestellten Pläne genau so bewahrheiten werden.