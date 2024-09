Das lang erwartete MMORPG Throne and Liberty steht kurz vor seiner Veröffentlichung. Amazon Games hat in Zusammenarbeit mit NCSOFT die Veröffentlichungshinweise vorgestellt und zeigt detailliert auf, welche Änderungen seit der Open Beta vorgenommen wurden und welche neuen Inhalte die Spieler beim Start erwarten können.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Throne and Liberty hat seit der Open Beta einige bedeutende Überarbeitungen erfahren. Ein zentraler Punkt der Verbesserungen ist das überarbeitete Levelsystem, das Spielern einen flüssigeren Spielfortschritt ermöglicht. Auch die Ausrüstungsprogression wurde verbessert, sodass Spieler auf höheren Stufen nun spürbare Machtzuwächse und großzügigere Belohnungen erhalten.

Das neue Fertigkeitsspezialisierungssystem ermöglicht es, individuelle Kampfstrategien und Builds mit über 250 verschiedenen Spezialisierungen zu erstellen. Dies gibt den Spielern die Freiheit, ihre Fähigkeiten nach Belieben anzupassen und zu optimieren.

Neue Inhalte zum Launch

Zum Start von Throne and Liberty können sich die Spieler auf zahlreiche neue Inhalte freuen. Darunter fallen Fischen, Kochen und die Einführung der Amitoi-Expeditionen. Diese Lebensstil-Aktivitäten bieten eine erfrischende Abwechslung zu den typischen Kämpfen und Quests. Neu hinzugekommen sind außerdem wöchentliche Missionen und die dynamischen Koop-Events, bei denen Spieler gemeinsam gegen mächtige Bosse kämpfen.

Auch die 3v3-Arena ist ein neues Highlight. Spieler können sich in diesem PvP-Modus in Instanzen messen, entweder alleine oder in Gruppen von drei Personen.

Verbesserungen an Gegenständen und Spielmechaniken

Die Entwickler haben sich intensiv mit dem Balancing von Throne and Liberty beschäftigt und dabei auch die Gegenstände überarbeitet. So wurden epische Waffen wie Tevent’s Warblade of Despair oder Queen Bellandir’s Languishing Blade angepasst, um das Gameplay ausgewogener zu gestalten.

Weitere Neuerungen umfassen die Reduzierung des Erfahrungsverlusts bei Tod und die Anpassung der Drop-Raten, um Solospielern den Fortschritt zu erleichtern. Zudem wurden Server-übergreifende Gruppensuchen und Auktionshäuser zusammengelegt, was die wirtschaftliche Stabilität des Spiels verbessern soll.

Am 26. September startet der Vorabzugang von Throne and Liberty. Der offizielle Startschuss fällt schließlich am 1. Oktober. Weitere Infos zu dem kommenden Adventure gibt es hier.