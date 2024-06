Amazon Games und NCSOFT haben das Release-Datum von „Throne and Liberty“ verkündet. Das MMORPG erscheint unter anderem in Europa für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und soll sogar Crossplay unterstützen.

Der Cinematic-Trailer zu Throne and Liberty führt Interessierte in die Welt Solisium ein und erläutert den dort herrschenden Konflikt. Spielende finden einen Splitter des Sterns von Sylaveth, der immense Macht zu besitzen scheint. Mit den neuen Fähigkeiten stellen sie sich den Arkeum-Legionin den Weg, welche die Macht der Sterne für sich nutzen will. Darüber hinaus können in PvP-Dungeons anderen Spielende bekämpft werden. Auch Burgbelagerungen können erfolgen, die mit tausenden Spielern gleichzeitig durchgeführt werden können.

Doch nicht nur feindliche Interaktionen mit anderen Spielenden sind möglich. „Throne and Liberty“ möchte Spielende dazu ermutigen, Gilden beizutreten und sich auszutauschen. Diese Gildeninteraktionen und Allianzen stellen laut Aussagen von Publisher und Entwickler selbst einen zentralen Bestandteil des Spiels dar.

Darüber hinaus bietet die offene und interaktive Spielwelt Solisium großes Erkundungspotenzial. Je weiter Spielende die Welt erkunden, können sie neue Zugangspunkte entdecken. Außerdem kann die Reise durch Solisium durch die Verwandlungsformen erleichtert werden. So zeigt der Trailer, dass unter anderem Verwandlungen in einen Wolf, einen Vogel oder einen Otter möglich sind.

Throne and Liberty Open Beta Details

Zusätzlich zur Veröffentlichung gab Amazon Games die Termine für die offene Beta von „Throne and Liberty“ bekannt. Diese findet vom 18. bis 23. Juli statt. Interessierte können sich auf der offiziellen Website anmelden. Dies gibt den Spielern die Möglichkeit, das Spiel vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen. Zudem können sie ihr Feedback einbringen und die Zukunft des Spiels mitgestalten.

Weitere Informationen zur offenen Beta und zum Spiel finden sich auf der offiziellen „Throne and Liberty"-Website. Das MMORPG soll am 17. September erscheinen.