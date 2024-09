Square Enix hat die Demo für Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, ein HD-Remake des beliebten RPG-Klassikers von 1993, veröffentlicht. Die Demo steht ab sofort kostenlos auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (Steam) zum Download bereit.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das Spiel, das in Japan über 1 Million Verkäufe erzielte, erscheint am 24. Oktober in vollständig überarbeiteter Grafik und mit neuen Gameplay-Features. Wer das Spiel vorbestellt, erhält zwei exklusive In-Game-Gegenstände: den Shiyuans Tactical Primer und das Cat’s Amulet.

Ein neuer Trailer beleuchtet die tragische Vergangenheit der einstigen Helden, die nun als Antagonisten zurückkehren. Zudem stellt der Trailer zwei brandneue Klassen vor: den Kaiserlichen Schmied und den Tänzer. Den Trailer könnt ihr euch im obigen Video ansehen.

© Square Enix

In der Demo übernehmen Spieler die Kontrolle über Kaiser Leon und seinen Sohn Prinz Gerard und erleben die ersten Kapitel eines epischen, generationenübergreifenden Abenteuers. Die Demo endet mit einem intensiven Bosskampf gegen Kzinssie, einem der Sieben Helden, und lässt euch einen ersten Vorgeschmack auf die umfassende Geschichte des Spiels erhalten. Speicherdaten aus der Demo können in die Vollversion übernommen werden, sodass das Abenteuer nahtlos fortgesetzt werden kann.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven verspricht, mit seinem Freiform-Szenariosystem und strategischen Kämpfen sowohl Fans der SaGa-Reihe als auch Neueinsteigerinnen zu begeistern. Entwickelt von dem Team hinter dem Trials of Mana-Remake von 2020, erwartet die Spielerinnen ein frisches, modernes Spielerlebnis.

© Square Enix

Die Vollversion erscheint am 24. Oktober 2024, doch ab sofort können Fans einen ersten Blick in die spannende Welt von Romancing SaGa 2 werfen!

Weitere Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Website, sowie weitere Gaming-News in unserer Übersicht!