Gestern sind neue Leaks zu The Sims: Project Rene aufgetaucht, die bei der Community für großen Frust sorgte. Diese Leaks stammen von einem klein angelegten Playtest. Im Rahmen dessen konnten Ausgewählte erste Features wie UI, Charaktere, Outfits und Gameplay-Mechaniken testen. Obwohl dieser Test als vertraulich gilt, hat ein User die Screenshots im Netz geteilt. Fans fällen basierend auf den Bildern ein vernichtendes Urteil über den kommenden Multiplayer.



Mitte diesen Monats hatten EA und Maxis einen Livestream zur Zukunft von The Sims abgehalten. Die neuen Infos zu The Sims: Project Rene stießen schon zu diesem Zeitpunkt auf wenig Begeisterung auf Seiten der Fans. Denn wie sich nun herausstellte, handelte es sich bei Project Rene nicht um Die Sims 5. Stattdessen soll es sich bei dem Titel um einen Multiplayer-Titel handeln. Gerade das hatte sich die Community eigentlich nicht erhofft.

Nun gibt es Screenshots zu dem Titel, die ebenfalls auf große Ablehnung stoßen. So wird beispielsweise die Grafikqualität von Fans als „körnig“ beschrieben, wobei die Quelle dies auf die frühe Entwicklungsphase von The Sims: Project Rene zurückführte. Üblicherweise werde eine grafische Optimierung erst zum Ende eines Entwicklungszyklus durchgeführt.

Dennoch zeigten sich die Fans nicht begeistert. Stattdessen verglich die Community den Titel mit The Sims Mobile. Das Free-to-Play-Game für Mobile-Geräte konnte sich ebenfalls keiner großen Beliebtheit erfreuen.

Bringt Project Rene die in-Game-Käufe zurück?

Ein weiterer Grund zum allgemeinen Frust stellen die möglichen in-Game-Käufe dar. So zeigen die geleakten Screenshots mit Preisschildern versehene Kleidungsstücke. Da wir in The Sims: Project Rene allerdings auch einen Job ausüben müssen, könnte es sein, dass wir lediglich durch unseren Lohn neue Kleidung finanzieren müssen.

Dazu könnten künftige Informationen von EA und Maxis weitere Auskünfte geben. Aktuell scheint die Sims-Community allerdings von in-Game-Käufen auszugehen. So stellt Ein Reddit-Nutzer einen Vergleich zu The Sims Moble an und erklärt: „Soweit ich mich an Die Sims Mobile erinnere, als ich es vor ein paar Jahren ausprobiert habe, sieht das hier genauso aus. Man fängt sogar damit an, in einem Café zu arbeiten…“

Im Großen und Ganzen scheint der allgemeine Consens der Community zu sein, dass EA den Charme der klassischen Sims-Teile verliert. Auch wenn die aktuellen Screenshots nicht das finale Produkt darstellen, scheint die Community zum Großteil besorgt und frustriert. Mit The Sims: Project Rene sind die Hoffnungen auf ein Die Sims 5 vorerst begraben; auf den kommenden Multiplayer reagiert die Community lediglich mit Skepsis.

Ein Fan drückt diese allgemeine Stimmung treffend aus: „Ich liebe Die Sims, aber was zum Teufel ist das für eine Abscheulichkeit?“

Weitere Einblicke in The Sims: Project Rene gibt es hier. Der Titel soll für PC, Konsolen und Mobile-Plattformen erscheinen.