Die Abenteuer von GreedFall kehren zurück, und der zweite Teil des beliebten Rollenspiels, GreedFall II: The Dying World, startet ab sofort im Early Access auf Steam. Mit dem ersten Teil, der bereits Millionen von Spielerinnen und Spielern begeistern konnte, bringt der zweite Teil der Serie frischen Wind in die Geschichte. Dieses Mal setzt die Erzählung drei Jahre vor den Ereignissen des Originals an und bietet den Spielenden die Möglichkeit, in die Rolle eines Eingeborenen von Teer Fradee zu schlüpfen. Gewaltvoll von seiner Heimatinsel vertrieben, befindet sich der Protagonist auf dem fremden Kontinent Gacane, einer vom Krieg zerrütteten Welt, die von der verheerenden Malichor-Plage und den politischen Intrigen beherrscht wird. Umgeben von neuen Gefahren und dunklen Mächten, müssen die Spielenden ihren Weg zurück zur Freiheit finden.

Die Welt von GreedFall II zeichnet sich durch Diplomatie, geschicktes Taktieren und actionreiche Kämpfe aus, in denen man die eigenen Fähigkeiten einsetzen muss, um Allianzen zu schmieden oder Feinde zu besiegen. Mit jedem Schritt im Spiel wachsen die Spannungen zwischen den verschiedenen Fraktionen und es liegt an den Spielenden, die Balance in einer Welt wiederherzustellen, die dem Untergang geweiht scheint.

Early Access und die Zukunft von GreedFall II

Spieler können bereits jetzt einen ersten Blick auf die faszinierenden Gebiete wie Teer Fradee, Thynia und Uxantis werfen und einige der Schlüsselfiguren kennenlernen, die ihre Reise prägen werden. Im Verlauf des Early Access wird das Spiel stetig erweitert. Neue Updates, darunter zusätzliche Quests, Begleiter, Fähigkeiten und sogar ein Fotomodus, versprechen eine dynamische Spielerfahrung. Die Entwickler von NACON und Spiders haben eine Roadmap veröffentlicht, die die wichtigsten Updates aufzeigt und spannende neue Inhalte verspricht.

Für alle Fans und Neueinsteiger bietet GreedFall II: The Dying World schon jetzt eine umfassende und packende Reise in eine Welt voller Intrigen und Abenteuer, die sich in den kommenden Monaten immer weiter entwickeln wird, bevor es 2025 schließlich auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.