Saber Interactive und Stormind Games haben mit der Mikrofon-Geräuscherkennung ein weiteres Gameplay-Feature von A Quiet Place: The Road Ahead vorgestellt. Dieses innovative Feature ermöglicht es den furchteinflößenden Kreaturen im Spiel und auf Geräusche aus der realen Welt zu reagieren.

Inspiriert von der erfolgreichen Filmreihe, integriert das A Quiet Place: The Road Ahead die „Mikrofon-Geräuscherkennung“, bei der Spielende das Mikrofon ihres Controllers oder Headsets aktivieren können. Dadurch wird jedes Geräusch in unserer Real Life-Umgebung von den im Spiel lauernden Kreaturen wahrgenommen. So kann also ein versehentliches Husten oder ein Lachen von unseren Zusehenden das Ende unserer Protagonistin Alex bedeuten.

Durch diese immersive Erfahrung sollen die grenzen zwischen der realen und virtuellen Welt verwischen, wodurch wir tiefer ins Spielgeschehen eintauchen. Falls euch diese Horrorerfahrung allerdings zu angespannt sein sollte, könnt ihr dieses Feature auch ausstellen. Somit bietet A Quiet Place: The Road Ahead nicht nur beinharten Horrorfans sondern auch den schreckhafteren Gamern eine spielbare Erfahrung.

A Quiet Place: The Road Ahead – Das Gameplay und die Story

Die Handlung des Spiels folgt der Protagonistin Alex, einer jungen Studentin, die an Asthma leidet und in einer post-apokalyptischen Welt ums Überleben kämpft. Gemeinsam mit ihrem Freund Martin muss sie sich durch die Ruinen einer zusammengebrochenen Zivilisation schlagen, während tödliche, lautempfindliche Kreaturen auf jedes noch so kleine Geräusch lauern. Die Geschichte greift die Spannung und den Überlebenskampf der Filmreihe auf und bringt neue Charaktere und Herausforderungen ins Spiel.

Spielende müssen in A Quiet Place: The Road Ahead besonders auf leise Bewegungen und das Vermeiden von Geräuschen achten. Eine große Rolle spielt das Stealth-Gameplay, bei dem man sich an den tödlichen Kreaturen vorbeischleichen muss. Werkzeuge wie eine Taschenlampe und ein Phonometer helfen dabei, Umgebungsgeräusche zu überwachen und die eigene Lautstärke zu kontrollieren.

Ein Fest für Fans der Filmreihe

Mit A Quiet Place: The Road Ahead kommen nicht nur Fans der Filme auf ihre Kosten, sondern auch alle, die spannende Survival-Horror-Spiele lieben. Die intensive Atmosphäre und die emotionale Geschichte, die sich um Alex und ihre Familie dreht, sorgen für eine packende Spielerfahrung. Besonders durch das Mikrofon-Feature entsteht ein einzigartiges Horrorerlebnis, bei dem jede unbedachte Aktion schwerwiegende Konsequenzen haben kann.

A Quiet Place: The Road Ahead erscheint am 17. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer schon jetzt neugierig geworden ist, kann das Spiel bereits vorbestellen und einen ersten Blick in die stillen, aber tödlichen Welten werfen, die auf die Spieler warten. Weitere Infos zum Game gibt es in der folgenden Übersicht.