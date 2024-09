Stormind Games und Saber Interactive haben ein neues Entwicklertagebuch zu A Quiet Place: The Road Ahead veröffentlicht. In dem knapp dreiminütigen Video wird das Stealth-Gameplay des Horrorspiels vorgestellt.

Aus anderen Videospielen mit Stealth-Elementen wissen wir: nur wer ungesehen an den Feinden vorbeikommt, überlebt. Diese „traditionelle“ Stealth-Mechanik lässt sich allerdings nicht auf A Quiet Place: The Road Ahead übertragen.

Unsere übernatürlichen Gegner sind nämlich blind – visuelle Reize sind also völlig egal. Stattdessen verlassen sie sich auf ihr Gehör. Es ist also wichtig, dass ihr euch so still wie möglich fortbewegt. Darauf gab bereits das kürzlich veröffentlichte Video zum Sounddesign tiefere Einblicke.

Das 1×1 zur Geräuschvermeidung

Um euch bei diesem Vorhaben zu unterstützen, werdet ihr in A Quiet Place: The Road Ahead mit zwei Werkzeugen ausgestattet: einer Taschenlampe und einem Phonometer. Die Taschenlampe hilft euch zwar offenkundig nicht bei der Geräuschunterdrückung. Doch könnt ihr damit dunkle Ecken beleuchten und somit potenziellen Geräuschquellen vermeiden.

Im Gegensatz dazu zeigt euch das Phonometer durch kleine Balken die Lautstärke an. Dabei stellt der linke Display die Umgebungslautstärke dar, während die von euch gegebenen Geräusche darstellt.

So könnt ihr beispielsweise in lauten Umgebungen selbst lautere Geräusche von euch geben. Dies ist besonders nützlich, wenn ihr laute Gegenstände oder Mechanismen verwenden müsst. Da es von diesen Geräuschkulissen allerdings nur wenige geben wird, müsst ihr mit Ablenkungsmanövern arbeiten.Diese Spielmechanik von A Quiet Place: The Road Ahead lässt Raum für Umgebungsrätsel sowie Nerven kitzelnde Momente.

Ihr seid neugierig geworden? Ab sofort könnt ihr A Quiet Place: The Road Ahead vorbestellen. Der offizielle Startschuss für den geräuschlosen Horror fällt am 17. Oktober auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Weitere Einblicke ins Game erhaltet ihr hier.