In einem heute veröffentlichten Videotagebuch A Quiet Place: The Road Ahead wird die Protagonistin Alex Taylor vorgestellt. Ihre Geschichte und Beziehungsdynamiken stehen im Fokus des kommenden Horror-Games von Stormind Games und Saber Interactive. Denn Alex kämpft nicht nur gegen die lautempfindlichen Monster der post-apokalyptischen Welt, sondern auch gegen ihre persönlichen Herausforderungen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In der erzählerisch dichten Welt von A Quiet Place: The Road Ahead begeben wir uns in die beklemmende Stille der Postapokalypse, deren wir Anfänge mit der Hilfe von Rückblenden erleben. In dieser bedrohlichen Atmosphäre kann jeder Laut tödliche Konsequenzen haben.

Deshalb ist der Entwicklergeist unserer Protagonistin Alex Taylor gefragt, die zwar an einem Musik-Hochschule eingeschrieben gewesen war, doch auch eine Tüftler-Ader besitzt. So nutzt sie einfache, gesammelte Werkzeuge sowie ihr strategisches Know-How, um sich durch die Ruinen der Zivilisation zu manövrieren. Welche große Rolle das Stealth-Gameplay hierbei spielt, erläutern wir euch in der folgenden Meldung.

Neben diesem Survival-Aspekt legt A Quiet Place: The Road Ahead eine Aufmerksamkeit auf Alex zwischenmenschliche Beziehungen. Dies gilt insbesondere für die Beziehung zu Alex‘ Freund Martin. Durch Rückblenden erhalten wir außerdem Einblicke zu den Beziehungsdynamiken Alex‘ Vater Kenneth sowie zu Martins Eltern Robert und Laura.

Ein Fanfest zu den A Quiet Place-Filmen

A Quiet Place: The Road Ahead soll Fans der Filmreihe und Horrorspiele gleichermaßen ansprechen. Deshalb bietet der Titel intensive Stealth-Mechaniken, bei denen es auf still bleiben, verstecken und überlisten der feindlichen Kreaturen ankommt. Zudem wurde eine spezielle Mechanik entwickelt, um Alex’ Asthma in die Survival-Elemente zu integrieren, was dem Spiel zusätzliche Spannung verleiht. Ähnliche Komplikationen könnten auch zu Alex‘ Schwangerschaft zu erwarten sein.

Durch diese Elemente möchte The Quiet Place: The Road Ahead Fans der Filmreihe mit einer neuen Geschichte begeistern. Das Horror-Game soll am 17. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Interessierte können den Titel jetzt vorbestellen. Weitere Einblicke ins Spiel findet ihr hier.