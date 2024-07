Vor knapp zwei Wochen haben Saber Interactive und Stormind Games A Quiet Place: The Road Ahead angekündigt. Via IGN enthüllte man gestern den ersten Story-Trailer zum Spiel. Dieser stellt uns die Protagonistin und ihre Geschichte im Laufe der sich ändernden Ereignisse vor.

Der Story-Trailer von A Quiet Place: The Road Ahead beginnt mit einem sonnigen Nachmittag und einem kleinen Barbecue. Die asthmatische Collegestudentin Alex unterhält sich mit ihrem Freund Martin, als plötzlich große Brocken aus dem Weltraum auf die Erde herabstürzen. Mit diesem Tag 1 verändert sich das Leben auf der Erde für immer. Geräuschsensible Aliens haben die Erde heimgesucht und jagen alles, was nur den geringsten Laut von sich gibt.

So beginnt für Alex, Martin und deren Familien ein erbitterter, geräuschloser Kampf ums Überleben. Dieser verschärft sich zusätzlich, als Alex 105 Tage nach der Ankunft der Aliens feststellt, dass sie schwanger ist. Wie sich diese Ereignisse zuspitzen, sollen wir noch im Laufe diesen Jahres erfahren.

Neben der Story zu A Quiet Place: The Road Ahead gibt der Trailer auch weitere Informationen zu Gameplay-Mechaniken. So scheinen wir im weiteren Spielverlauf Safe Rooms zu finden, in denen wir für kurze Zeit unterkommen und zumindest kleine Geräusche von uns geben können. Warnhinweise merken allerdings an, dass man auch hier nicht allzu laut werden sollte. In Anbetracht einer nahenden Geburt könnte dies eine große Herausforderung werden.

Nachdem der Ankündigungstrailer uns vor allem Stealth-Gameplay präsentiert hatte, scheint der Story-Trailer nun die actionreiche Seite des Spiels zu zeigen. So zeigt das Video eine Combat-Szene innerhalb eines fahrenden Sprinters, von dessen Laderaum wir gegen ein Alien kämpfen müssen. Wie das Verhältnis zwischen Stealth und Action ausfallen wird, werden wohl weitere Trailer zeigen. Weitere Infos zu A Quiet Place: The Road Ahead findet ihr in der nachfolgenden Meldung oder auf der Website.